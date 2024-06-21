Мира Мурати, технический директор OpenAI, говорит, что GPT-5 будет обладать интеллектом уровня доктора философии.

OpenAI работает над следующей крупной модификацией ChatGPT, GPT-5, и интеллект этой новой модели достигнет уровня доктора философии. В интервью Dartmouth Engineering главный технический директор OpenAI Мира Мурати сделала важные заявления о возможностях GPT-5.

Мира Мурати резюмирует, что GPT-5 станет скачком по сравнению с нынешним GPT-4, следующим образом: "GPT-3 имел, возможно, дошкольный уровень интеллекта. GPT-4 достиг уровня интеллектуального ученика средней школы. В ближайшие несколько лет мы ожидаем увидеть систему с интеллектом уровня доктора философии для решения определенных задач". Мурати утверждает, что разработка будет вестись в течение ближайших полутора лет, а это значит, что GPT-5 может появиться на рынке в конце 2025 или начале 2026 года.

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Эта временная шкала показывает, что первоначальные слухи о запуске GPT-5 в конце 2024 года оказались неверными. Большой скачок, ожидавшийся летом, действительно произошел с выходом GPT-4o, но это был не тот скачок интеллекта, о котором говорила Мурати.

Директор по технологиям Microsoft Кевин Скотт сделал похожие комментарии по поводу GPT-5, заявив, что следующее поколение систем ИИ будет "способно сдавать экзамены на степень доктора философии". Это станет возможным благодаря улучшенной памяти и способности к рассуждению.

Мурати заявила, что интеллект GPT-5 на уровне доктора наук будет применим только для определенных задач. "Эти системы уже обладают интеллектом человеческого уровня в некоторых задачах, но, конечно, еще не во многих", - сказала она. "Это говорит о том, что хотя GPT-5 не является ИИ общего назначения, в определенных областях он будет работать исключительно хорошо".

Потенциальные возможности GPT-5 способны произвести революцию во многих отраслях. Существует широкий спектр применений - от образования до здравоохранения, от инженерии до искусства и литературы. Поэтому запуск GPT-5 ожидается с нетерпением.