Игроки, купившие дополнение Bite Back Upgrade для Redfall, теперь могут получить компенсацию. Microsoft автоматически возвращает всю сумму тем, кто приобрел расширение на платформах Steam и Xbox.

Redfall - это шутер от первого лица, разработанный с расчетом на кооперативное прохождение. Его премьера состоялась совсем недавно, в начале мая 2023 года. Несколькими годами ранее студия Arkane Austin, ответственная за Redfall, была приобретена Microsoft в рамках покупки ZeniMax. В мае, примерно через год после выхода Redfall, Microsoft решила закрыть некоторые студии, и Arkane Austin была одной из них. В результате запланированное DLC под названием Bite Back было отменено.

До выхода игры можно было приобрести специальное издание Redfall Bite Back Edition, которое в дополнение к базовой версии Redfall должно было дать доступ, в частности, к двум будущим героям, скину лазерного луча или дополнению к оружию: тактическому ножу. Кроме того, для тех, кто приобрел базовую версию игры и хотел получить доступ к дополнительному контенту, было выпущено обновление Redfall Bite Back Upgrade.

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По данным Windows Central, люди, купившие дополнение Redfall Bite Back Upgrade на платформах Steam и Xbox, теперь автоматически получают полный возврат средств. Судя по всему, Microsoft делает это постепенно, поэтому кому-то придется ждать возврата денег дольше, а кому-то меньше.

Дополнение Bite Back Upgrade также появилось в коробочной версии. А что же делать тем, кто его приобрел? Согласно сообщениям, по крайней мере один игрок получил возврат денег за эту версию. Он обратился в службу поддержки Bethesda по этому вопросу. Те, кто приобрел цифровую копию в Steam и Xbox, чувствуют себя наиболее комфортно, так как им должны вернуть деньги без дополнительных действий.

Сама Redfall не была тепло принята геймерами и рецензентами. Скорее, игра была встречена плохими отзывами, а продажи были низкими. Невышедший пакет расширений, напротив, стал еще одним провалом для этой игры.