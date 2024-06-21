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dima0782
Microsoft возвращает деньги за отмененное дополнение для Redfall
Игроки, купившие дополнение Bite Back Upgrade для Redfall, теперь могут получить компенсацию. Microsoft автоматически возвращает всю сумму тем, кто приобрел расширение на платформах Steam и Xbox.

Redfall - это шутер от первого лица, разработанный с расчетом на кооперативное прохождение. Его премьера состоялась совсем недавно, в начале мая 2023 года. Несколькими годами ранее студия Arkane Austin, ответственная за Redfall, была приобретена Microsoft в рамках покупки ZeniMax. В мае, примерно через год после выхода Redfall, Microsoft решила закрыть некоторые студии, и Arkane Austin была одной из них. В результате запланированное DLC под названием Bite Back было отменено.

До выхода игры можно было приобрести специальное издание Redfall Bite Back Edition, которое в дополнение к базовой версии Redfall должно было дать доступ, в частности, к двум будущим героям, скину лазерного луча или дополнению к оружию: тактическому ножу. Кроме того, для тех, кто приобрел базовую версию игры и хотел получить доступ к дополнительному контенту, было выпущено обновление Redfall Bite Back Upgrade.

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По данным Windows Central, люди, купившие дополнение Redfall Bite Back Upgrade на платформах Steam и Xbox, теперь автоматически получают полный возврат средств. Судя по всему, Microsoft делает это постепенно, поэтому кому-то придется ждать возврата денег дольше, а кому-то меньше. 

Дополнение Bite Back Upgrade также появилось в коробочной версии. А что же делать тем, кто его приобрел? Согласно сообщениям, по крайней мере один игрок получил возврат денег за эту версию. Он обратился в службу поддержки Bethesda по этому вопросу. Те, кто приобрел цифровую копию в Steam и Xbox, чувствуют себя наиболее комфортно, так как им должны вернуть деньги без дополнительных действий.

Сама Redfall не была тепло принята геймерами и рецензентами. Скорее, игра была встречена плохими отзывами, а продажи были низкими. Невышедший пакет расширений, напротив, стал еще одним провалом для этой игры.

#microsoft #игры #геймеры #redfall
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