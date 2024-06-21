По словам производителя электромобилей Xpeng, модель Mona M03, которая поступит в продажу в этом году, станет самым аэродинамичным электрическим седаном из когда-либо выпускавшихся серийно автомобилей.

Китайская компания Xpeng анонсировала выпуск модели Mona M03, которая, по их заявлению, станет самым аэродинамичным электрическим седаном в истории. Этот автомобиль, по размерам сравнимый с Tesla Model 3, будет иметь коэффициент воздушного трения 0,194 кд.

Согласно данным, Xpeng Mona M03 превосходит своих конкурентов по этому показателю. Например, у модели YangWang U6 от компании BYD коэффициент воздушного трения равен 0,195 кд. Кроме того, Mona M03 превзошла и более дорогих конкурентов, таких как Lucid Air (0,197 кд), Mercedes-Benz EQS (0,20 кд) и Tesla Model S (0,208).

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По словам представителей марки, наибольший вклад в аэродинамичность внесли такие детали, как активный воздухозаборник в нижней части переднего бампера (-0,023), задние ветровые дефлекторы (-0,015) и шины с низким сопротивлением трению (-0,013). Благодаря этим мерам сопротивление ветра снижено на 0,085 кд, а запас хода составляет целых 60 км.

Ещё одна интересная деталь — Mona M03 будет доступен по более доступной цене, чем электромобили конкурентов. Хотя официальная цена пока не объявлена, китайские СМИ сообщают, что она составит около 21 тысячи долларов. Габариты автомобиля: длина — 4780 мм, колёсная база — 2815 мм.

Относительно двигателей, модель от Xpeng будет предлагаться с моторами мощностью 140 или 160 кВт. Эти двигатели будут питаться от литий-железо-фосфатных батарей от суббренда BYD — FinDreams.