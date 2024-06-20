Илон Маск сделал амбициозные заявления по поводу давно отложенного Tesla Roadster. Он вызвал любопытство, заявив, что спортивный электромобиль может взлететь благодаря серьезному обновлению.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, недавно поделился в своём аккаунте X (бывший Twitter) информацией о том, что Tesla Roadster будет способен летать. Этот спортивный автомобиль, впервые анонсирован в 2017 году, стал самой производительной моделью в истории Tesla.

Маск объяснил, что благодаря пакету SpaceX Roadster сможет зависать в воздухе и даже совершать короткие полёты. По его словам, автомобиль будет подниматься в воздух благодаря двигателям на холодном газе, которые будут установлены на нём. Однако Илон Маск не предоставил более подробной информации, подтверждающей его слова.

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С момента своего первого появления, Tesla Roadster вызывала огромный интерес и ожидания. Автомобиль был анонсирован семь лет назад во время презентации Tesla Semi and Roadster. С 2020 года Roadster является самым ожидаемым автомобилем марки, который ещё не вышел.

Изначально заявлялось, что Roadster способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 1,9 секунды. В те времена такое ускорение было впечатляющим, но сейчас уже не кажется таким уникальным. Есть несколько моделей Tesla и Lucid, которые могут достичь этого показателя разгона менее чем за 2 секунды. А суперкары той же категории, что и Roadster, могут достичь этой отметки за 1,7 секунды.

Однако в 2021 году Илон Маск говорил, что Tesla Roadster сможет разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 1,1 секунду. Он будет оснащён пакетом опций SpaceX, включающим до 10 компактных ракетных ускорителей, встроенные вокруг автомобиля. Эта функция была анонсирована ещё в 2018 году, когда Маск впервые заявил, что Roadster может летать.

Если всё пойдёт по плану, то запуск Roadster ожидается в этом году, а его производство начнётся в 2025 году. Начальная цена Roadster составляла 200 000 долларов, однако текущая цена ещё не была объявлена компанией Tesla.