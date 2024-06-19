Модель начального уровня будет оснащена процессором M4, а две другие - версиями Pro и Max.

Как сообщает аналитик по дисплеям Росс Янг, после презентации нового iPad Pro компания Apple планирует выпустить MacBook Pros с процессорами M4 в конце этого года. По словам Янга, массовое производство 14- и 16-дюймовых панелей начнется в третьем квартале 2024 года, что позволяет предположить, что запуск состоится вскоре после этого.

После презентации чипа M4 на мероприятии Let Loose 7 мая ожидалось, что этот кремниевый процессор Apple также появится в линейке Mac. И это вполне логично, ведь обычно Apple представляет и запускает новые модели Mac в конце года, как это было с MacBook Pro и процессором M3.

реклама

Можно ожидать, что MacBook Pro начального уровня будет оснащен процессором M4, который используется в iPad Pro. Что касается 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, то они, скорее всего, будут поставляться как с Pro, так и с Max версиями M4. Mac mini, напротив, будет поставляться с M4 и M4 Pro в зависимости от конфигурации пользователя.

Что касается MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro, то они получат процессор M4 только в следующем году, а когда дойдет очередь до iMac, который был обновлен процессором M3 в прошлом году, пока неизвестно. Похоже, что планы, скорее всего, останутся прежними, о чем мы уже знали из предыдущих сообщений.

Чип M4 отличается своими достижениями: теперь он может похвастаться 28 млрд транзисторов. Но это еще не все, ведь его процессор на 50 % быстрее, чем у чипа M2, который стоит в iPad Pro, выпущенном два года назад. Этого удалось достичь благодаря новому 3-нм техпроцессу TSMC. Процессор состоит из 10 ядер, из которых 4 производительных и 6 эффективных.