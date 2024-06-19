Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Росс Янг: Apple выпустит MacBook Pro с M4 в конце этого года
Модель начального уровня будет оснащена процессором M4, а две другие - версиями Pro и Max.

Как сообщает аналитик по дисплеям Росс Янг, после презентации нового iPad Pro компания Apple планирует выпустить MacBook Pros с процессорами M4 в конце этого года. По словам Янга, массовое производство 14- и 16-дюймовых панелей начнется в третьем квартале 2024 года, что позволяет предположить, что запуск состоится вскоре после этого.

После презентации чипа M4 на мероприятии Let Loose 7 мая ожидалось, что этот кремниевый процессор Apple также появится в линейке Mac. И это вполне логично, ведь обычно Apple представляет и запускает новые модели Mac в конце года, как это было с MacBook Pro и процессором M3.

реклама

Можно ожидать, что MacBook Pro начального уровня будет оснащен процессором M4, который используется в iPad Pro. Что касается 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, то они, скорее всего, будут поставляться как с Pro, так и с Max версиями M4. Mac mini, напротив, будет поставляться с M4 и M4 Pro в зависимости от конфигурации пользователя.

Что касается MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro, то они получат процессор M4 только в следующем году, а когда дойдет очередь до iMac, который был обновлен процессором M3 в прошлом году, пока неизвестно. Похоже, что планы, скорее всего, останутся прежними, о чем мы уже знали из предыдущих сообщений.

Чип M4 отличается своими достижениями: теперь он может похвастаться 28 млрд транзисторов. Но это еще не все, ведь его процессор на 50 % быстрее, чем у чипа M2, который стоит в iPad Pro, выпущенном два года назад. Этого удалось достичь благодаря новому 3-нм техпроцессу TSMC. Процессор состоит из 10 ядер, из которых 4 производительных и 6 эффективных.

#apple #аналитик #macbook pro m4 #росс янг
+
Написать комментарий (0)
Apple выпустит новую гарнитуру виртуальной реальности не раньше 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
48
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
2
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
5
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
10
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
18
Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
+
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
5
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
В Twitter до сих пор спорят о сюжете The Last of Us Part II
+
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
16
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
Windows 11 позволит отправлять файлы и ссылки на Android через меню «Поделиться»
2
ВСУ пытаются деблокировать свои подразделения в районе многоэтажек Волчанска
2
В США обозначили главное условие для вступления Украины в НАТО
3
Самым продаваемым автомобилем 2023 года стала Tesla Model Y
+
В России разработали инновационное крыло самолёта с подвижной обшивкой
4

Популярные статьи

5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
30
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
18
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
27
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
27
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
195
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
98
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
160
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
14

Сейчас обсуждают

Семен Максимов
22:08
Что-то я тут ни одной единицы "мощного и дорого" железа не увидел... вялая 7800хт в самом дешманском исполнении что ли?))))))
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
ev_ruso
22:08
Не ну а чё компактный корпус, можно в рюкзачке таскать, удобно, еролаш вспомнился про часы
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ev_ruso
22:03
Почти на игру тянет только не кредо ассасина а кредо гомогея
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ev_ruso
22:02
Примерно так Горбачев оправдывался
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Робин Гудеичь
22:01
Не будь как шиша. Скрафти себе уже столярный пылесос Возьми https://www.wildberries.ru/catalog/186102411/detail.aspx?size=305735298 https://www.wildberries.ru/catalog/176183112/detail.aspx?size=291918...
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
Робин Гудеичь
22:00
И после у него прогрела мать) Вот говоришь вам не суй пылесос в комп, а они суют.
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
ev_ruso
21:59
А вот мне непонятен этот язык элочки щукиной, это из разряда когда детсадовец матюги повторяет к месту и не к месту, а однако вообще анекдотами про чукчу
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Nvidia&Intel Hater
21:58
Правильные советы даешь..итог их конечно предсказуем будет ,но то и хорошо
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ev_ruso
21:56
Его системник бесценен потому как нет аналогов, поэтому без лобзика никак
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ark-bak
21:55
Хн77тюр например, никелевые сплавы с интерметаллидным упрочнением. Ещё при союзе разработали. Вот если бы они никель заменили дешёвым марганцем...
«Ростех» разработал суперсплавы для судовых газотурбинных двигателей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем