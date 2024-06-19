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dima0782
Apple обновила в iOS 18 дизайн приложения "Календарь" и добавила интеграцию с "Напоминаниями"
В настоящее время iOS 18 находится в бета-версии для участников программы Apple для разработчиков, публичная бета-версия появится в июле.

В iOS 18 компания Apple существенно обновила приложение "Календарь", добавив несколько приятных изменений в дизайн интерфейса, а также долгожданную интеграцию с "Напоминаниями".

В календаре с разбивкой по месяцам месяц теперь отображается крупным жирным шрифтом в левом верхнем углу, а переключатель списка событий заменен новой кнопкой, позволяющей выбирать между компактным, стопочным, подробным и списочным представлением.

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Компактный вид похож на стандартный вид в iOS 17: события обозначаются точками (но теперь они выделены цветом, чтобы указать, к какому календарю они относятся), а в стопочном виде события каждого дня отображаются в виде длинных тонких таблеток, расположенных друг над другом.

Новый вид "Подробности" показывает название каждого события за месяц. Еще один приятный дополнительный штрих: вы можете использовать жест "щипок" для масштабирования, чтобы увеличить или уменьшить календарь и создать больше или меньше пространства между днями для просмотра большего количества элементов. Это действие также позволяет постепенно переключаться между компактным, сложенным и подробным представлениями. В остальном вид "Список" должен быть хорошо знаком: в нем отображается месяц с событиями выбранного дня, перечисленными ниже.

В представлении "Сегодня" теперь можно переключаться между представлением "Один день" и "Несколько дней", причем в последнем случае можно получить подробную информацию обо всех событиях дня, а также о предстоящих событиях на следующий день.

При нажатии на значок + в правом верхнем углу появляется карточка "Новое", в верхней части которой можно переключаться между вкладками "Событие" и "Напоминание". Напоминания теперь появляются в календаре, где их можно отметить как выполненные.

Вы также можете нажать на напоминание, чтобы открыть экран "Сведения о напоминании", который содержит связанный с ним список напоминаний, а также ссылку для просмотра этого элемента в приложении "Напоминания". В правом верхнем углу экрана "Сведения о напоминании" есть кнопка "Изменить", с помощью которой можно изменить все параметры напоминания, как и в "Напоминаниях", только без необходимости покидать приложение "Календарь".

В настоящее время iOS 18 находится в бета-версии для участников программы Apple для разработчиков, публичная бета-версия появится в июле. Широкий релиз обновления должен состояться в сентябре, но не забывайте, что Apple вполне может внести изменения в приложение "Календарь" с учетом отзывов до этого времени.

#обновление #ios 18 #приложение календарь
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