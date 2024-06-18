Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Runway ML представила нейросеть Gen-3 Alpha для генерации видео из текста
Компания Runway ML анонсировала новый инструмент искусственного интеллекта Gen-3 Alpha, призванный конкурировать с еще не вышедшим инструментом искусственного интеллекта Sora от OpenAI для работы с текстом и видео.

Компания Runway ML представила свои инструменты для преобразования текста в видео, Gen-1 в феврале 2023 года и Gen-2 в июне 2023 года. Теперь этот продуктивный американский ИИ-стартап представил Gen-3 Alpha, который станет грозным конкурентом для таких инструментов, как Dream Machine от Luma AI и Sora от OpenAI. Первые представленные образцы показывают, что Gen-3 Alpha может создавать очень реалистичные изображения.

Согласно заявлению Runway ML, Gen-3 Alpha будет способен "представлять и моделировать различные ситуации и взаимодействия, встречающиеся в реальном мире". Инструмент искусственного интеллекта может создавать видеоролики длиной до 10 секунд. Утверждается, что этот инструмент, дата выхода которого пока не определена, может создавать высокоточный видеоконтент - от движений камеры до персонажей с различными эмоциями.

реклама

Компания Runway ML сообщила, что Gen-3 Alpha была разработана путем совместного обучения моделей рендеринга "изображение-видео", "текст-видео" и "текст-картинка". Таким образом, инструмент искусственного интеллекта предоставляет пользователям контроль на уровне кинорежиссера и позволяет создавать видеопотоки с гораздо более детальными движениями камеры.

Gen-3 Alpha предоставляет пользователям гораздо больше контроля над временной шкалой, чем предыдущее поколение. Он также дает возможность создавать персонажей с жестами, мимикой и эмоциями для детальной проработки сюжета. Кроме того, в нем реализованы такие функции безопасности, как новая и улучшенная система внутренней визуальной модерации и стандарты точности C2PA.

По словам представителей Runway ML, Gen-3 Alpha - это совместная работа исследователей, инженеров и художников. В результате получился инструмент ИИ, который одновременно кинематографичен и технически стабилен.


#искусственный интеллект #генерация видео #gen-3 alpha #текст в видео
+
Написать комментарий (0)
Новый российский беспилотник "Русак-С" может самостоятельно распознавать и уничтожать цели
Alice Camera переносит фотографии на основе искусственного интеллекта на смартфоны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
3
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
8
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
4
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
Индия пытается привлечь на свою землю японских и американских поставщиков оборудования для производства чипов
2
ВС РФ перехватывают большие и тяжелые дроны-бомбардировщики ВСУ собственными БПЛА
+
Слишком очевидно: производство российского электромобиля «Атом» будет вестись в тесном сотрудничестве с партнёрами из Китая
1
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
1
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
Эмулятор RPCS3 консоли PlayStation 3 стал заметно быстрее работать на процессорах начального класса
2
Макеты китайских беспилотников появились рядом с новым военным кораблем
+
Ростех передал в войска новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
Операционная система Huawei HarmonyOS может полностью лишиться исходного кода Android и Linux
1
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
11
В российской обрабатывающей промышленности используется 12800 роботов, а к 2030 году их должно быть в семь раз больше
+
Ядерное тепло от АЭС обогревает тысячи домов в Чехии
1
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Ученые считают, что растения могут проявлять признаки интеллекта и коллективно "защищаться"
2
Эксперты оценили стоимость ремонта и обслуживания автомобиля Haval Jolion
+

Популярные статьи

16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
89
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
10
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
20
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
34
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
95
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
16
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
19
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
1
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
18
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
20

Сейчас обсуждают

REY_B_
22:19
Если ты гей, или веруешь в бесконечный рост финансовых пирамид, то Запад для тебя конечно процветает как никогда. - Просто факт, без оскорблений
Китай готов ответить на повышение пошлин на EV ростом тарифов на молоко и свинину из ЕС
REY_B_
22:18
Это прямой удар по фермерам советующих стран. И попутно лишая их экспорта, заставить их работать за гроши на внутренний рынок. Плюс попытка обрушить экономику Европы ещё ниже.
Китай готов ответить на повышение пошлин на EV ростом тарифов на молоко и свинину из ЕС
Семен
21:55
Сколько вони из-за трех метров
ВМС Аргентины по ошибке установили солнечные панели на территории Чили
Вадим Андриевский
21:54
Просто ты из дна на дно перешол . Топ ддр4 нынче 4600 4800мгц сл 20 21. + нужно поднимать частоту кольца . Вот тогда будет заметно. А если ты натыкал 2999мгц планок ддр4 с сл 18, и включил в стоке - т...
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Reqder
21:51
Чушь нет никаких секретных документов. Я читал аналитику и отчеты Газпрома она публична. Поставки в Европу не были как многие утверждают сверх прибыльным занятием. Несмотря вроде бы на высокую цену и ...
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
ViRusZxZx
21:49
Продали вам гавно, а теперь продали горшок, но что бы него посрать дайте 7$ на новое гавно
Гендиректор Bethesda отреагировал на волну критики от игроков из-за новой миссии за $7 в Starfield
Станислав Вяземский
21:48
За счёт малых ядер и разгрузка больших ядер идёт и температура снижается. Так что они не зло. Просто ещё не везде работают.
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
El Grechko
21:48
Немал у тебя жопа горит. Ничего, подожди, в ryzen ai уже npu добавили, скоро в радики добавят, и ты успешно переобуешься.
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
Вадим Андриевский
21:48
16гб хватает , но тупо для чего то одного. А что бы сидеть и балдеть - не парясь с выключением постоянно лишнего то да 32гб мастхев. Конкретно для игр 16гб нармальна , а если еще видеокарта больше 8гб...
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Станислав Вяземский
21:47
12600kf действительно лучше 14400. За 15к конкурентов нет. Сейчас ценник 17к, от Lime Store. За 14к можно из Китая заказать. Но под него нужна плата Z. Иначе буст работает на одно ядро 4.9 и 4.5 на вс...
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем