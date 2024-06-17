YouTube добавляет примечания под некоторыми видео, чтобы обеспечить контекст или указать, когда видео является пародией, устаревшим или вводящим в заблуждение.

YouTube в тестовом режиме внедряет примечания сообщества под некоторыми видео, которые напоминают Twitter. Они помогут зрителям лучше понять, что они видят на платформе.

Под некоторыми видео могут появиться текстовые заметки с пояснениями и ссылками на источники. Это касается видео, которые содержат устаревшую или вводящую в заблуждение информацию, а также пародий. Об этом было объявлено в блоге YouTube в понедельник.

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Сначала YouTube будет тестировать примечания для американских пользователей, которые говорят на английском языке. Позже эта функция может быть распространена на более широкую аудиторию.

источник: ru.freepik.com / автор: ijeab

Создатели заметок будут состоять из «правомочных участников», с которыми они будут поддерживать связь по электронной почте или через YouTube Creator Studio. Затем видеоплатформа, принадлежащая Google, будет использовать «сторонних оценщиков» для проверки заметок. В конечном итоге другие создатели YouTube также смогут оценивать заметки друг друга.

Хотя в своём сообщении YouTube не упоминает «проверку фактов», именно этим может заниматься данная пилотная программа.

Например, YouTube поделился примером макета заметки под видео о «вымерших животных». В примечании говорится, что один из видов животных на самом деле не вымер, и приводится ссылка на источник.

Как и в Twitter/X, система неоплачиваемой проверки фактов на YouTube, основанная на краудсорсинге, позволит пользователям оценивать заметки как «полезные», «в некоторой степени полезные» или «не полезные». Оценщики также смогут объяснить, почему они считают, что примечание к видео не является полезным.

Функция «Заметки сообщества», первоначально называвшаяся Birdwatch, появилась в Twitter в конце 2022 года. С тех пор она добавила примечания к изображениям, которые могут вводить в заблуждение или генерироваться искусственным интеллектом. Теперь участники должны предоставлять источники, подтверждающие их примечания.

YouTube уже предлагает информационные панели к некоторым видео с контентом, связанным со здоровьем. Например, отмечаются официальные правительственные источники информации о вакцинах и случаи, когда создатель YouTube является лицензированным медицинским специалистом. Теперь YouTube делает ещё один шаг к добавлению контекста с помощью своей пилотной программы заметок, которая может помочь уменьшить распространение дезинформации в сети.