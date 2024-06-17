Долгожданная модель смарт-часов Xiaomi Watch S3 Pro уже на горизонте.

Сообщается, что компания Xiaomi выпустит новую модель смарт-часов Watch S3. Ранее эта модель была известна под кодовым названием «M2312W1», и предполагалось, что это может быть Watch S3 Pro.

В последние часы появились изображения и информация о батарее смарт-часов. Согласно данным китайского сертификационного сайта TAF, Watch S3 Pro будут напоминать Xiaomi Watch 2 Pro с круглым циферблатом и вращающейся заводной головкой.

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Что касается подключения, то благодаря технологии eSIM часы смогут поддерживать сотовую связь без необходимости сопряжения с телефоном. Напомним, ранее была подтверждена поддержка 10-ваттной зарядки смарт-часов.

На просочившемся изображении видно, что модель будет иметь аккумулятор ёмкостью 586 мАч. Это значительно меньше, чем у Xiaomi Watch S3 (486 мАч) и Watch 2 Pro (495 мАч). Таким образом, время использования может превышать две недели.

По имеющимся данным, часы будут оснащены OLED-дисплеем, системой мониторинга сердечного ритма, GPS для навигации и поддержкой NFC для бесконтактных платежей. Программное обеспечение будет поддерживаться операционной системой Surge OS от Xiaomi.

Пока официально не известно, относится ли эта модель к серии Xiaomi Watch 3 или к категории Xiaomi Watch S. Однако, судя по дизайну, это, скорее всего, Xiaomi Watch 3 Pro.