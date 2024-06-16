Компании Boeing и NASA перенесли возвращение астронавтов Starliner на 22 июня, что почти вдвое увеличило продолжительность полета корабля.

Капсула Starliner компании Boeing пробудет на Международной космической станции (МКС) в два раза дольше, чем планировалось изначально, объявило НАСА. Запущенный 5 июня, корабль пристыковался к МКС на следующий день. Миссия предназначалась для проверки космического корабля на орбите и первоначально планировалась продлиться около недели.

Теперь миссия, рассчитанная на девять дней пребывания в космосе, продлится по меньшей мере до 22 июня. Поэтому двум астронавтам НАСА, находящимся в капсуле, придется подождать на орбите еще некоторое время. Согласно заявлению, капсула покинет МКС 21 июня и приземлится примерно через шесть с половиной часов. Это означает, что летные испытания экипажа Starliner займут примерно в два раза больше времени, чем планировалось изначально.

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В НАСА говорят, что за это время будут проведены более детальные испытания. Эти тесты включают в себя управление люком капсулы, запуск семи движителей и проверку температуры воздуха в кабине. Также будут проведены учения по поиску безопасного убежища, чтобы помочь экипажу подготовить капсулу на случай чрезвычайной ситуации. Следует отметить, что первая миссия Starliner с экипажем была разработана с учетом возможной задержки.

Летные испытания с экипажем - это последний важный шаг перед тем, как НАСА сертифицирует Boeing для полетов экипажей в шестимесячные операционные миссии. Однако, как и в случае с двумя предыдущими полетами без экипажа, во время полета Starliner столкнулся с рядом проблем. В общей сложности пять утечек гелия произошли до, после и во время стыковки.