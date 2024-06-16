Телефон доступен в двух вариантах: с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти

Компания Vivo, специализирующаяся на производстве мобильных телефонов среднего ценового сегмента, представила свою новую модель — Vivo V40 5G. По информации от Gizmochina, этот смартфон будет доступен в некоторых европейских странах с июля 2024 года.

Стоимость Vivo V40 5G составит от 599 евро. Уже сейчас он поддерживает e-SIM, а в комплекте отсутствует зарядный адаптер. Однако, как и прежде, в комплекте с телефоном будет кабель для передачи данных.

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Vivo V40 5G работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) Octa-Core 2,63 ГГц. Этот мощный процессор обеспечивает быструю работу устройства и позволяет запускать различные приложения и игры. Благодаря поддержке модема на этом чипсете, Vivo V40 5G может работать с высокоскоростными сетями 5G.

Телефон доступен в двух вариантах: с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, в нём есть функция NFC, которая упрощает совершение цифровых платежей, проверку или пополнение баланса электронных карт и дублирование карт доступа.

Телефон имеет сертификат IP68, что означает его устойчивость к пыли и воде на глубине до 1,5 метров в течение 30 минут. Благодаря технологии Blue Volt, в тонкий корпус Vivo V40 5G можно установить аккумулятор ёмкостью 5 500 мАч. Функция FlashCharge мощностью 80 Вт обеспечивает быструю зарядку аккумулятора.

Vivo V40 5G также оснащён Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS и поддерживает операционную систему FunTouch OS 14 на базе Android 14. 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K (2800 x 1260 пикселей), частотой обновления 120 Гц и яркостью 4500 нит позволяет наслаждаться контентом в высоком качестве.