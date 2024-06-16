Samsung продолжает работу над серией Galaxy S25. Согласно утверждениям, стандартная модель этой серии тестируется с той же батареей, что и Galaxy S24.

Samsung в ближайшие недели представит новые устройства Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Компания, которая работала над этими моделями в течение последних месяцев, продолжает работать над серией Galaxy S следующего года. Согласно заявлениям, стандартная модель серии Galaxy S25 не предложит никаких улучшений аккумулятора по сравнению с предшественником.

GalaxyClub, известный своими источниками, близкими к Samsung, сообщил, что Galaxy S25 был протестирован с теми же спецификациями батареи, что и Galaxy S24. Согласно этому сообщению, Galaxy S25 тестируется с батареей емкостью 3881 мАч (типичная емкость 4000 мАч). Напомним, что Galaxy S24 также оснащался аккумулятором емкостью 4000 мАч. Информация об аккумуляторах других моделей серии, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, пока остается загадкой.

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В последние годы Samsung удалось увеличить время автономной работы своих устройств благодаря небольшому увеличению емкости аккумулятора и более эффективному использованию процессора в серии Galaxy S. Ожидается, что в серию Galaxy S25 компания включит новую систему оптимизации работы аккумулятора на основе искусственного интеллекта, которая позволит увеличить время автономной работы до 10 %. Поэтому Samsung может не включить в серию Galaxy S25 увеличение емкости аккумулятора. Серия Galaxy S25 будет представлена в первые месяцы 2025 года.