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dima0782
Функции iOS 18 распространятся на старые модели iPhone
Apple также предложит обновление iOS 18 для очень старых моделей, таких как iPhone XR, XS. Если у вас есть один из этих iPhone, вы сможете использовать большинство функций iOS 18.

Среди устройств, которые получат iOS 18, есть и очень старые модели, такие как iPhone XS, XR. Несмотря на то, что Apple поддерживает старые модели, как и каждый год, она не предоставляет все функции новой версии iOS каждому iPhone. Например, в этом году функции искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence появятся в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Однако для тех, кто не переходит на новые iPhone, обновление iOS 18 принесет приятные нововведения.

В обновлении iOS 18 Apple позволяет упорядочить приложения на главном экране так, чтобы ваши обои выделялись больше. Иконки приложений больше не располагаются по бокам экрана, их можно переместить в центр, чтобы еще больше персонализировать оформление. Вы также можете включить новый темный режим для иконок приложений, установить для них разные цвета и даже скрыть названия приложений для создания минималистичного вида.

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Для тех, кто использует iMessage для обмена сообщениями, iOS 18 предлагает интересные нововведения. Вы можете настроить отправку сообщений на удобное для вас время. Можно украсить свое сообщение новыми форматами, такими как подчеркивание, зачеркивание и новые анимационные эффекты. Вы можете реагировать на сообщения с помощью любых эмодзи. В iOS 18 в приложении "Сообщения" также появилась поддержка RCS.

Также в iOS 18 снято ограничение на кастомизацию Центра управления. Теперь вы можете добавлять дополнительные функции, изменять размер виджетов и превращать Центр управления в несколько страниц прямо с экрана Центра управления. Также можно изменить виджеты Центра управления на экране блокировки.

iOS 18 наконец-то позволяет скрывать приложения с фотографиями, сообщениями, банковскими данными и другой конфиденциальной информацией. Вы можете добавить защиту Face ID или паролем при запуске приложений. Кроме того, теперь вы можете скрыть любое приложение. Скрытые приложения добавляются в скрытую папку в библиотеке приложений, и вы не сможете увидеть их содержимое без аутентификации по Face ID.

А если вы установили обновление iOS 18, вам больше не нужен менеджер паролей. iOS 18 классифицирует пароли, коды проверки, пропуски и другие важные учетные данные и объединяет их в приложении "Пароли". По умолчанию приложение "Пароли" требует входа через Face ID.

Функции iOS 18, недоступные на старых моделях iPhone:

  • Обмен сообщениями через спутник (iPhone 14 и выше).
  • Отслеживание движения глаз (iPhone 12 и более новые модели).
  • Преобразование голосовых записей в текст (iPhone 12 и более поздние модели).
  • Музыкальные прикосновения (iPhone 12 и более поздние модели).
  • Apple Intelligence (iPhone 15 Pro и выше).

Бета-версия iOS 18 была выпущена для разработчиков. Публичная бета-версия iOS 18 ожидается в июле, а финальная версия - в сентябре.

#apple #iphone #ios 18 #новые функции
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Названы 5 главных функций iOS 18, доступных на старых моделях iPhone
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