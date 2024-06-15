Gigabyte добавила новую модель в свою линейку твердотельных накопителей. AORUS Gen5 14000 использует интерфейс PCIe 5.0 и протокол NVMe 2.0. По словам Gigabyte, в самой быстрой версии он может достигать 14,5 Гбит/с при последовательном чтении.

В ассортименте компании Gigabyte появился новый твердотельный накопитель. Это модель AORUS Gen 5 14000, поддерживающая интерфейс PCIe 5.0 x4 и протокол NVMe 2.0. По словам производителя, на борту установлен контроллер Phison PS5026-E26. В качестве модулей памяти используются 232-слойные модули 3D TLC NAND. В спецификации также упоминается 4 ГБ внешнего кэша LPDDR4. Модель AORUS Gen 5 14000 может похвастаться поистине впечатляющими скоростями. По словам Gigabyte, их новый SSD-накопитель обеспечивает скорость до 14,5 ГБ/с при последовательном чтении и до 12,7 ГБ/с при последовательной записи.

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Точные максимальные скорости для этого носителя зависят от версии емкости. Всего Gigabyte подготовила 3 варианта. 1-терабайтная версия является самой слабой в плане последовательной записи и чтения, а 2-ТБ вариант - самый лучший. Точные скорости, указанные производителем, выглядят следующим образом:

На странице продукта указана информация о том, что охлаждение накопителя AORUS Gen5 14000 должно осуществляться с помощью радиатора материнской платы. Gigabyte объясняет, что очень важно использовать эту модель в паре с материнской платой, оснащенной встроенным радиатором. Такая рекомендация обусловлена тем, что быстрые накопители PCIe 5.0 x4 должны использовать эффективные системы охлаждения для поддержания оптимальной производительности и предотвращения снижения производительности из-за высоких рабочих температур.

Gigabyte предоставляет на новый накопитель 5-летнюю гарантию или гарантию до 3000 TBW (в зависимости от того, что наступит раньше). К сожалению, мы пока не знаем цен. Однако вряд ли они будут дешевыми.