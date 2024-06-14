WhatsApp добавил ряд новых функций, направленных на расширение и улучшение видеовстречь. Теперь в совещании может участвовать до 32 человек, возможно совместное использование экрана со звуком, а активные спикеры лучше "подсвечиваются".

WhatsApp постоянно улучшает свои возможности, добавляя новые функции, которые делают видеозвонки более качественными. Похоже, что это приложение для обмена сообщениями становится всё более похожим на такие популярные платформы, как Zoom, Google Meet или Apple Facetime, предлагая всё больше функций.

Одно из последних нововведений — увеличение максимального количества участников видеозвонка до 32 человек, причём это касается как мобильных устройств, так и компьютеров под управлением Windows и macOS. Ранее на последних максимальное число участников составляло 16 и 8 человек соответственно. Facetime также позволяет одновременно участвовать в видеозвонке 32 пользователям, но Zoom и Google Meet лидируют, обеспечивая возможность участия до 100 человек. Кроме того, в видеозвонке теперь «подсвечивается» и располагается в передней части экрана активный собеседник.

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Также была улучшена функция совместного использования экрана, которая теперь включает поддержку аудио. Это означает, что участники могут обмениваться звуком при совместном использовании экранов, например, смотреть видео одновременно с контактами.

Ещё одна новая функциональность для WhatsApp находится «под капотом». Этот кодек должен повысить надёжность видеозвонков, особенно в случаях, когда у конечных пользователей плохое интернет-соединение или они используют устаревшие устройства.