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dima0782
Процессор Snapdragon X Elite работает медленнее, чем iPhone 12 Mini в ранних тестах
Производительность чипа Snapdragon X Elite внутри компьютера оказалась гораздо ниже, чем ожидалось.

Бенчмарки для грядущего чипа Snapdragon X Elite уже стали известны, и они разочаровывают. Один из пользователей Reddit, u/caponica23, получил Samsung Galaxy Book Edge 14 раньше срока и опубликовал обширный пост с некоторыми первыми результатами. Производительность чипа Snapdragon X Elite внутри компьютера оказалась гораздо ниже, чем ожидалось.

В Geekbench пользователь показал одноядерный результат 1 841, а многоядерный - 11 537. Это плохо. Для справки: в ранних демонстрациях Qualcomm заявляла, что Snapdragon X Elite может набрать 2 977 баллов в одноядерном режиме и 15 086 баллов в многоядерном. Пользователь также попробовал ноутбук в игре Resident Evil Village в 1080p и отметил "сильные провалы кадров" даже с FidelityFX Super Resolution (FSR) от AMD, установленным в режим Performance.

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Наиболее яркое сравнение можно найти на сайте X (бывший Twitter), где один из пользователей утверждает, что одноядерная производительность Snapdragon X Elite медленнее, чем у iPhone 12 Mini.

Этому есть объяснение. Тестируемое устройство было ограничено тактовой частотой 2,52 ГГц, в то время как Snapdragon X Elite должен достигать 4 ГГц. Сложно сказать, намеренно ли чип ограничен, или же будет выпущено какое-то обновление, которое улучшит производительность до того, как первые ноутбуки Snapdragon X Elite появятся на следующей неделе.

Одна из причин, по которой чип может быть ограничен, - это время автономной работы. В ходе тестирования пользователи обнаружили, что Samsung Galaxy Book Edge 14 продержался около 14 часов на полной зарядке. Это значительно лучше, чем у большинства Windows-ноутбуков, но все же меньше, чем у MacBook Air. Что беспокоит, так это то, что если Snapdragon X Elite действительно будет работать на более высоких тактовых частотах при запуске, то время автономной работы, скорее всего, быстро сократится.

Судя по этим результатам, Snapdragon X Elite либо снизит производительность, либо сократит время автономной работы, но пока еще слишком рано говорить о чем-то окончательном. Первые ноутбуки выйдут на следующей неделе, 18 июня, но мы рекомендуем дождаться обзоров, прежде чем вкладывать деньги в эту пока непроверенную вычислительную платформу.

#процессор #бенчмарк #snapdragon x elite
Источник: reddit.com
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