Уволенные австралийцы, как сообщается, получили до 70 тысяч долларов дополнительно из-за ошибки при конвертации валюты.

Компания X Илона Маска, как сообщается, требует возврата денежных средств от шести австралийских сотрудников, которые были уволены. По утверждению компании, она случайно переплатила им деньги.

Сегодня газета Sydney Morning Herald сообщила, что X планирует подать в суд на некоторых бывших австралийских сотрудников и потребовать вернуть пособия, которые, по мнению компании, были им переплачены из-за ошибки в конвертации валюты из американских долларов в австралийские.

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В электронных письмах, отправленных в этом году отделом кадров X в Азиатско-Тихоокеанском регионе уволенным сотрудникам, говорилось о «значительной переплате по ошибке, произошедшей в январе 2023 года». Предполагаемая сумма переплаты составляла от 1500 до 70 000 долларов США для каждого сотрудника.

По данным The Sydney Morning Herald, никто из бывших сотрудников пока не вернул деньги. В настоящее время один австралийский доллар стоит 0,67 доллара США.

В статье говорится, что компания заявила, что переплата связана с «отложенной денежной компенсацией» в виде акций, которые были предоставлены сотрудникам при приёме на работу в Twitter. Эти акции были оценены в 54,20 доллара США за штуку — цена, по которой Илон Маск купил Twitter в 2022 году. Общее количество акций, приобретённых сотрудником, зависело от продолжительности его работы в компании.

X допустила ошибку в конвертации валют при выплате пособий уволенным сотрудникам. По одной из версий, компания выплачивала права на акции по курсу конвертации, в 2,5 раза превышающему стоимость акций.

X попросила уволенных сотрудников вернуть деньги «в кратчайшие сроки» и заявила, что оставляет за собой право требовать возврата денег плюс проценты в суде.

Хейден Стивенс, специалист по трудовому праву, заявил, что бывших сотрудников X могут заставить вернуть деньги. Однако сначала они должны попросить X чётко объяснить, как произошла ошибка, и запросить подтверждающие документальные доказательства. По его словам, если ошибка действительно имела место, обычно существует обязательство вернуть эти деньги в соответствии с австралийским трудовым законодательством.