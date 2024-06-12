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dima0782
Apple рассказала о способах защиты данных при использовании искусственного интеллекта
Компания Apple выступила с заявлением, в котором успокоила своих пользователей по поводу проблем безопасности, вызванных функциями искусственного интеллекта, и подробно рассказала о методах защиты данных.

На конференции WWDC 2024 компания Apple наконец-то представила функции искусственного интеллекта, которые она называет "Apple Intelligence". Несмотря на то, что эти функции будут доступны для пользователей iPhone, iPad и Mac, они вызвали некоторые опасения по поводу безопасности, и пользователи были обеспокоены тем, как будут собираться их данные. Илон Маск подверг Apple резкой критике, заявив, что интеграция моделей OpenAI в операционную систему станет серьезным нарушением безопасности.

В ответ на эти опасения Apple поделилась информацией о защите конфиденциальных данных. Компания заявила, что разработала новый метод обеспечения безопасности данных и что эти данные будут храниться в частном облаке.

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Функции искусственного интеллекта Apple призваны максимально эффективно работать внутри устройства, и доступ к данным будет невозможен, если они переместятся в облако.

Apple заявляет, что ее система, ориентированная на обеспечение конфиденциальности, сосредоточена на выполнении задач искусственного интеллекта локально на устройстве. Это означает, что использование облака будет сведено к минимуму, а функции будут работать непосредственно с моделями на устройстве. Однако при необходимости использования облачных сервисов и обмена данными они будут шифроваться, а затем удаляться.

Компания заявляет, что называет эту систему "частными облачными вычислениями" и что она будет защищать конфиденциальность и безопасность пользователей. Они также подчеркивают, что эта система будет проверяться независимыми исследователями безопасности.

Многие компании, включая Google, известны тем, как они собирают и хранят личные данные. Apple, напротив, заявляет, что данные, передаваемые в облако, будут использоваться только для выполнения задач искусственного интеллекта и не будут доступны самой компании. Так будет и после завершения процесса моделирования, например, для контроля качества или отладки.

Таким образом, Apple заявляет, что конфиденциальные данные пользователей, от личных фотографий до сообщений, будут защищены, а функции искусственного интеллекта не будут использовать их не по назначению.

#apple #искусственный интеллект #защита данных
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