Вдохновленная классическими фэнтезийными JRPG, данная игра пытается изменить представление игроков о пошаговых играх.

Компания Sandfall Interactive объявила на Xbox Games Showcase, что Clair Obscur: Expedition 33 будет выпущена в 2025 году. Эта пошаговая ролевая игра станет дебютной игрой французского разработчика. В настоящее время она находится в разработке для Xbox Series X/S, PlayStation 5 и PC.

Вдохновленная классическими фэнтезийными JRPG, данная игра пытается изменить представление игроков о пошаговых играх. Это особенно важно, когда в играх этого жанра обычно присутствуют либо японские персонажи, вдохновленные аниме, либо спрайт-арт.

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Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 будет отличаться потрясающим, вызывающим художественным стилем, вдохновленным французским и парижским искусством и архитектурой. Кроме того, в игре обещают сюжетный процесс с захватывающим повествованием, захватывающими сражениями и запоминающимся составом персонажей.

Сюжет игры вращается вокруг Художницы, которая просыпается раз в год, чтобы высечь на своем монолите проклятое число. Все, кто дожил до этого возраста, мгновенно превращаются в дым и угасают. С каждым годом это число уменьшается. Как видно из трейлера, действие игры разворачивается так, что на следующий день Художница должна проснуться, чтобы нарисовать число "33".

Но прежде чем она успеет это сделать, Густав и его товарищи по экспедиции отправляются в отчаянный поход, чтобы раз и навсегда остановить этот цикл. Им предстоит пройти по пути десятков неудачных экспедиций до них, попутно отбиваясь от врагов. Разворачивающиеся сцены демонстрируют сказочный мир игры, который может стать и кошмарным, в зависимости от того, удастся вам это или нет. Захватывающую историю дополняет чарующий саундтрек.

Что касается геймплея, то в Expedition 33 на движке Unreal Engine 5 реализованы команды нападения и защиты в реальном времени, что делает сражения более захватывающими. Игроки должны владеть своими умениями, магическими способностями, уклоняться, парировать и противостоять в режиме реального времени. Кроме того, они должны находить слабые места противника, применяя систему дальнего прицеливания, чтобы преодолеть преимущества.





В свободное от сражений время игроки могут настроить уникальный рост статов, древо навыков и снаряжение каждого персонажа, а также широкий спектр изучаемых пассивных характеристик. Перед игроками открываются безграничные возможности для того, чтобы отточить свои стратегии и разорвать смертельный круг.