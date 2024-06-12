Несмотря на заявления Apple о создании защиты для пользователей, которые заходят в ChatGPT через её устройства, Маск не удовлетворён этой ситуацией.

Вчера компания Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков, на которой было объявлено о сотрудничестве с OpenAI и интеграции ChatGPT в свои устройства. Это стало возможным благодаря проекту Apple Intelligence, который также известен как Apple AI.

ChatGPT будет интегрирован в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Apple подтвердила, что это будет доступно бесплатно и без необходимости создания аккаунта. Компания также заявила, что Siri сможет использовать обширные знания ChatGPT о мире и представлять ответы напрямую.

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Однако Илон Маск выразил своё несогласие с политикой компании, опубликовав пост в X, где он раскритиковал Apple за то, что она передала данные своих пользователей OpenAI. Он заявил, что если Apple интегрирует OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в его компании.

Илон Маск также пригрозил запретить использование устройств Apple во всех своих компаниях. Он считает, что партнёрство вызывает опасения, так как показывает неспособность Apple создавать что-то самостоятельно. Он утверждает, что Apple не понимает, что происходит, когда передаёт данные пользователей в OpenAI.

Несмотря на заявления Apple о создании защитного слоя для пользователей, которые заходят в ChatGPT через её устройства, Маск не удовлетворён этой ситуацией. Он считает, что Apple не обеспечивает достаточный уровень безопасности для данных пользователей.

Это не первый раз, когда у Илона Маска возникают разногласия с OpenAI. Он был частью OpenAI, но затем создал свою собственную конкурирующую ИИ-компанию, xAI, и конкурента ChatGPT — Grok. В прошлом у него также были конфликты с Тимом Куком из Apple, но они были улажены.

На момент написания этой статьи ни OpenAI, ни Apple не дали комментариев по этому вопросу.