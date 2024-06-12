Инструменты искусственного интеллекта Apple не всегда точны и могут придумывать фальшивую информацию, подтвердил генеральный директор технологического гиганта в интервью Washington Post на WWDC.

Apple Intelligence, набор новых генеративных инструментов искусственного интеллекта Apple, основанных на множестве различных моделей, все еще может давать ложные результаты или неточности, рассказал генеральный директор Apple Тим Кук в интервью The Washington Post.

«Это не 100%», - сказал Кук, когда его спросили о степени уверенности в том, что инструменты Apple Intelligence могут вызывать неточности. «Но я думаю, мы сделали все, что знали, включая глубокие размышления о готовности технологии в тех областях, в которых мы ее используем».

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Apple Intelligence состоит из множества генеративных функций искусственного интеллекта, настроенных на выполнение конкретных задач, например, на помощь в переписывании или подведении итогов письменной работы. Кук утверждает, что Apple Intelligence «очень высокого качества», но повторяет, что нет никакой гарантии, что инструменты ИИ не будут генерировать ложные результаты.

Несмотря на то, что генеративный ИИ используется некоторыми как творческий инструмент для создания вымышленного контента и медиа, он также применяется для предоставления фактов и прочесывания больших массивов документов и других данных. Проблемы искажения информации в искусственном интеллекте беспокоят тех, кому необходимо, чтобы он постоянно выдавал фактические, реальные результаты. Например, если вы полагаетесь на ИИ в создании рецепта или указаний по месту встречи, выдуманные результаты могут привести к очевидным последствиям.

На своем мероприятии WWDC на этой неделе Apple объявила о ряде новых функций и обновлений, основанных на искусственном интеллекте, которые появятся в iOS 18 и соответствующих обновлениях macOS и iPadOS этой осенью. VisionOS также получит обновление. Ожидается, что функции Apple Intelligence будут совместимы с iPhone 15 Pro и Max или более новыми моделями, а также с любым iPad или компьютером Apple с чипом M-серии.

В дополнение к собственным встроенным функциям искусственного интеллекта, Apple интегрирует ChatGPT от OpenAI в свой голосовой помощник Siri, что подтолкнуло миллиардера Илона Маска к обвинениям в использовании «шпионского ПО». Однако Кук защищает интеграцию Apple с OpenAI.

«Они сделали несколько вещей в области конфиденциальности, которые мне нравятся», - сказал Кук о OpenAI. "Они не отслеживают IP-адреса и другие подобные вещи, которые мы очень хотим, чтобы не происходили. Я думаю, что они являются пионерами в этой области, и сегодня у них лучшая модель".

Не исключено, что в будущем Apple сможет наладить интеграцию с другими компаниями, занимающимися разработкой искусственного интеллекта. "Очевидно, что мы не зациклились на них навсегда. Мы интегрируемся и с другими людьми. Но они первые", - сказал Кук.