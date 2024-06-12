Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Тим Кук: Apple Intelligence не застрахована от неточностей
Инструменты искусственного интеллекта Apple не всегда точны и могут придумывать фальшивую информацию, подтвердил генеральный директор технологического гиганта в интервью Washington Post на WWDC.

Apple Intelligence, набор новых генеративных инструментов искусственного интеллекта Apple, основанных на множестве различных моделей, все еще может давать ложные результаты или неточности, рассказал генеральный директор Apple Тим Кук в интервью The Washington Post.

«Это не 100%», - сказал Кук, когда его спросили о степени уверенности в том, что инструменты Apple Intelligence могут вызывать неточности. «Но я думаю, мы сделали все, что знали, включая глубокие размышления о готовности технологии в тех областях, в которых мы ее используем».

реклама

Apple Intelligence состоит из множества генеративных функций искусственного интеллекта, настроенных на выполнение конкретных задач, например, на помощь в переписывании или подведении итогов письменной работы. Кук утверждает, что Apple Intelligence «очень высокого качества», но повторяет, что нет никакой гарантии, что инструменты ИИ не будут генерировать ложные результаты.

Несмотря на то, что генеративный ИИ используется некоторыми как творческий инструмент для создания вымышленного контента и медиа, он также применяется для предоставления фактов и прочесывания больших массивов документов и других данных. Проблемы искажения информации в искусственном интеллекте беспокоят тех, кому необходимо, чтобы он постоянно выдавал фактические, реальные результаты. Например, если вы полагаетесь на ИИ в создании рецепта или указаний по месту встречи, выдуманные результаты могут привести к очевидным последствиям.

На своем мероприятии WWDC на этой неделе Apple объявила о ряде новых функций и обновлений, основанных на искусственном интеллекте, которые появятся в iOS 18 и соответствующих обновлениях macOS и iPadOS этой осенью. VisionOS также получит обновление. Ожидается, что функции Apple Intelligence будут совместимы с iPhone 15 Pro и Max или более новыми моделями, а также с любым iPad или компьютером Apple с чипом M-серии.

В дополнение к собственным встроенным функциям искусственного интеллекта, Apple интегрирует ChatGPT от OpenAI в свой голосовой помощник Siri, что подтолкнуло миллиардера Илона Маска к обвинениям в использовании «шпионского ПО». Однако Кук защищает интеграцию Apple с OpenAI.

«Они сделали несколько вещей в области конфиденциальности, которые мне нравятся», - сказал Кук о OpenAI. "Они не отслеживают IP-адреса и другие подобные вещи, которые мы очень хотим, чтобы не происходили. Я думаю, что они являются пионерами в этой области, и сегодня у них лучшая модель".

Не исключено, что в будущем Apple сможет наладить интеграцию с другими компаниями, занимающимися разработкой искусственного интеллекта. "Очевидно, что мы не зациклились на них навсегда. Мы интегрируемся и с другими людьми. Но они первые", - сказал Кук.

#apple #искусственный интеллект #тим кук #apple intelligence
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
12
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
10
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
2
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
19
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
На выставке HeliRussia-2024 показали первый белорусский ударный дрон Hunter с ракетами и пулемётом
+
Почему выборы в Европе ничего не изменят, а антироссийский курс Европарламента станет ещё жёстче
1
На фоне презентации новой гиперзвуковой ракеты хуситы пообещали продолжать атаки на АУГ ВМС США
5
Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
7
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
+
SpaceX планирует строить каждый день по ракете Starship
4
Швейцарские ученые создали первый в мире суперлазер на маленьком чипе
+

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
172
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
55
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
19
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
5
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
22
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
9
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
3
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3

Сейчас обсуждают

Workshop
02:18
Опять эта искусственная зеркальность на всём... Чел который этой хернёй бесполезной занимается на улице-то был хоть раз?
Моддер показал игру Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой лучей, которую сложно отличить от реальности
AleksK
01:52
А что там на счет запасов самих самолетов?
Украинские Су-25 осваивают «умные» бомбы Hammer из-за исчерпания неуправляемых ракет Zuni
AleksK
01:50
США всегда сотрудничали с нацистами.
США разрешили украинскому батальону "Азов" получать американское оружие
Зю
01:34
Вроде всякие интеловские BE200 ещё не умеют в объединение. Да ещё и 6ГГц заблочат
Netgear представляет более доступные маршрутизаторы Wi-Fi 7
Миша Оганесян
01:19
У меня виво фолд 3 про, лучший складной телефон, за исключением отсутствия как в самой первой версии бенда 5г н79, теперь не попантуешься что у тебя 5г в Москве...
SpaceX готовится запустить прямую связь Starlink с мобильными телефонами в 2024 году
VAKT
01:02
Ух тыж ! В Верхоянске "самая высокая -56,33° C" (с) ты там ничего не попутал ? Не ? ПыСы очевидно, что ты .... неграмотен, раз такое уг допускаешь
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
VAKT
00:58
О, прибежал защитничек - второй аккаунт или просто так, по слабоумию ?
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
Dzhereli
00:18
В реале и половины нет чего преподносит говно rtx
Моддер показал игру Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой лучей, которую сложно отличить от реальности
Dr.Dev
00:17
Статья — безграмотная копипаста из американского источника (это заметно по превалированию градусов Фаренгейта и милям). Во второй половине текста постоянно путаются значения в градусах Фаренгейта и Це...
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
vl
00:06
GTX 960 хороша, но 3060 лучше )
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем