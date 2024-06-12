Утечка информации о флагманской видеокарте AMD нового поколения, серии Radeon RX 8000, оснащенной графическим процессором Navi 48 XTX. Эта карта с архитектурой RDNA 4 готовится открыть новые горизонты в игровом мире.

Последнее творение AMD в мире видеокарт, серия Radeon RX 8000, продолжает привлекать внимание геймеров и любителей технологий. Согласно просочившейся информации, это новое поколение карт с архитектурой RDNA 4 оснащено графическим процессором Navi 48 XTX.

Новая серия Radeon RX 8000 также упоминается с датой производства Samsung, что может указывать на то, что карта изготовлена с использованием технологии процессорных узлов Samsung или памяти Samsung GDDR6. Произведенная во втором квартале 2024 года, эта карта является весьма новым продуктом. Кроме того, новый движок AMD RT будет использоваться в консолях Sony и Microsoft нового поколения, что обеспечит значительный прирост производительности.

реклама

Серия AMD Radeon RX 8000 обещает схожую производительность с текущими Navi 31 SKU (XL/XT) при более высокой энергоэффективности. Эти графические процессоры будут гораздо доступнее топовых GPU RDNA 3. AMD заявила в пресс-релизе Micron, что надеется сделать игры «отзывчивыми и реалистичными», используя память GDDR7, что может быть намеком на то, каким может быть стандарт памяти следующего поколения для семейства GPU RDNA 4.