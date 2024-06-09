Компания Nothing, которая в последние годы привлекает внимание своей уникальной концепцией дизайна, продолжает расти на рынке мобильных технологий. CMF, суббренд компании, анонсировал свой первый смартфон.

Карл Пей, один из основателей OnePlus, в прошлом году основал компанию Nothing. Благодаря уникальной концепции дизайна и доступной ценовой политике Nothing удалось привлечь к себе внимание за короткое время. Компания, представившая за последние годы множество телефонов и аксессуаров, готовится выпустить доступный телефон под своим суббрендом.

Компания Nothing, анонсировавшая в прошлом году суббренд CMF, представила под этим брендом множество продуктов мобильной техники. Бренд CMF, обладающий уникальной концепцией дизайна, снова привлек к себе внимание, предложив на продажу множество различных продуктов по доступным ценам. Судя по всему, компания Nothing намерена и дальше расширять бренд CMF.

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На платформе X бренд CMF подтвердил, что работает над смартфоном. Характеристики и дизайн смартфона, анонсированного как CMF Phone 1, пока неизвестны, но сообщение, опубликованное на платформе X, указывает на то, что устройство будет иметь интересный дизайн. CMF заявила, что долгожданный смартфон будет анонсирован в ближайшее время.

Что будет предлагать CMF Phone 1?

CMF и Nothing пока не поделились важными подробностями об устройстве, но, согласно заявлениям, CMF Phone 1 предложит функцию под названием «Nothing Lock». С помощью этой функции к устройству можно будет прикреплять интересно оформленные держатели и шнуры. Также утверждается, что CMF Phone 1 будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 7200 и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Устройство будет оснащено двойным 50-Мп сенсором задней камеры и 16-Мп сенсором фронтальной камеры. Устройство, цена которого ожидается в диапазоне $249-$279, вероятно, будет представлено в следующем месяце.