Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Суббренд компании Nothing - CMF - анонсировал свой первый смартфон: CMF Phone 1
Компания Nothing, которая в последние годы привлекает внимание своей уникальной концепцией дизайна, продолжает расти на рынке мобильных технологий. CMF, суббренд компании, анонсировал свой первый смартфон.

Карл Пей, один из основателей OnePlus, в прошлом году основал компанию Nothing. Благодаря уникальной концепции дизайна и доступной ценовой политике Nothing удалось привлечь к себе внимание за короткое время. Компания, представившая за последние годы множество телефонов и аксессуаров, готовится выпустить доступный телефон под своим суббрендом.

Компания Nothing, анонсировавшая в прошлом году суббренд CMF, представила под этим брендом множество продуктов мобильной техники. Бренд CMF, обладающий уникальной концепцией дизайна, снова привлек к себе внимание, предложив на продажу множество различных продуктов по доступным ценам. Судя по всему, компания Nothing намерена и дальше расширять бренд CMF.

реклама

На платформе X бренд CMF подтвердил, что работает над смартфоном. Характеристики и дизайн смартфона, анонсированного как CMF Phone 1, пока неизвестны, но сообщение, опубликованное на платформе X, указывает на то, что устройство будет иметь интересный дизайн. CMF заявила, что долгожданный смартфон будет анонсирован в ближайшее время.

Что будет предлагать CMF Phone 1?

CMF и Nothing пока не поделились важными подробностями об устройстве, но, согласно заявлениям, CMF Phone 1 предложит функцию под названием «Nothing Lock». С помощью этой функции к устройству можно будет прикреплять интересно оформленные держатели и шнуры. Также утверждается, что CMF Phone 1 будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 7200 и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Устройство будет оснащено двойным 50-Мп сенсором задней камеры и 16-Мп сенсором фронтальной камеры. Устройство, цена которого ожидается в диапазоне $249-$279, вероятно, будет представлено в следующем месяце.

#смартфон #nothing #cmf #карл пей #cmf phone 1 #анонс смартфона #выход смартфона
+
Написать комментарий (0)
Nothing анонсировала бюджетный смартфон CMF Phone 1 с необычным элементом дизайна
HTC представит 12 июня новый смартфон с процессором Snapdragon 7 Gen 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
28
Нейтронная звезда в нашей галактике излучает постоянный радиосигнал с периодичностью в 53.8 минуты
+
Чем интересен проект космического лифта, и почему в 2025 Япония не сможет приступить к строительству
2
Hamster Kombat готовится к запуску токена в открытой сети
5
В России наладили производство сверхминиатюрных светодиодов для нужд машиностроения
11
Меркурис: Россия способна подавить своими РЭБ беспилотники США в районе Черного моря
1
Volvo собирается перенести производство своих автомобилей из Китая в Бельгию
1
США выводят свои боевые корабли из порта военной базы в Джибути
2
Warhorse Studios представили новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2
+
RTX 4080 с трудом выдает 30 FPS в 4K в демонстрации Abandoned Manor на Unreal Engine 5.4
6
«КамАЗ» построит в Москве новый завод среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей
5
Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla сейчас позволяет целый год ездить без вмешательства водителя
+
MSI показала компьютер с "RTX 5090" и сенсорным экраном на передней панели с разрешением 1920х1080р
3
Российские подразделения сумели пробить оборону ВСУ в районе Канал Часов Яра
+
Российская студия GFAGames представила атмосферный трейлер шутера Pioner
+
Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США отработал условный удар по Калининградской области РФ
1
Украинские войска пытались контратаковать в районе посёлка Глубокое
+
Почему Hamster Kombat – это обычная пирамида, а геймеры получат крохи со стола разработчиков
1
Nothing анонсировала бюджетный смартфон CMF Phone 1 с необычным элементом дизайна
+
Студия Nightdive Studios анонсировала ремастер хоррора The Thing
1

Популярные статьи

"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
7
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
39
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
16
О причинах гибели президента Ирана Раиси
3
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
4

Сейчас обсуждают

lewile
18:05
Мда... Либо в Европе и правда думают что у них "избранный сад" а вокруг обезьяны, либо руководству похер что будет. Как бы если позволят тратить замороженные резервы, то это сигнал для других что держ...
Байден и Макрон намерены добиваться передачи доходов от российских активов Украине
Яков Рудев
18:04
Да какая разница. Если условный производитель сухариков или соков в тетрапаках так решил себя прорекламировать, то это все равно польза. Это значит как минимум что руководство/владелец компании не вид...
Российская компания пообещала 15 миллионов рублей первому, кто собьёт истребитель F-16
grazer08
18:01
О причинах гибели президента Ирана Раиси
grazer08
17:59
Походу Бублик, Зистах, Ноль и ты - это один и тот же персонаж. Так явно расхваливать этот каломусор - очень подозрительно. И причем тут сайт и говнописатели?
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
Vito Vago
17:59
Воровство в крови!
Байден и Макрон намерены добиваться передачи доходов от российских активов Украине
lewile
17:57
Так падажите. ТС если мне память не изменяет как раз таки зелёные втирали про две карты в вместе и супер производительность (оказалось гуано то ещё), и про физику тоже они орать начали после покупки к...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
Александр Кононович
17:55
Знаете когда пойдут мс-21 в серию ? Да никогда. Либо ишак сдохнет либо падишах.🤣
«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
kilobait3
17:54
Тоже говорили и о армах. А sb есть практически в каждом. Для людей, нам денег не надо, а копейку с каждого камня получать хотят всегда. Вспомните укушенную нокию, которая пошла до сертов, на чем и пог...
Redmi K80 Pro будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 и камерой с объективом на 50 Мп
Eppius
17:47
Абсолютное вранье
Vostok.Today: В Хабаровске дефицит водителей общественного транспорта с зарплатой 170 тысяч рублей
Олесь Кука
17:46
Идея на миллион! . . . Собираем мощный ПК за 148 тыщ.. Собираем мощный ПК за 149 тыщ.. Собираем мощный ПК за 150 тыщ.. Собираем мощный ПК за 151 тыщу.. Собираем мощный ПК за 152 тыщи.. Собираем мощный...
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем