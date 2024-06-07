Новый флагман тайваньской компании, который, скорее всего, будет называться HTC U24 Pro, придет на смену прошлогоднему HTC U23.

В прошлом месяце компания HTC представила новый 10,95-дюймовый планшет A101 Plus Edition с процессором Unisoc и операционной системой Android 14. Однако это не все сюрпризы, которые готовит тайваньская компания в этом году.

В ближайшее время ожидается выход нового смартфона, который станет третьим по счету после возвращения бренда на рынок. Он заменит прошлогоднюю модель HTC U23. По слухам, новый телефон будет называться HTC U24 Pro и позиционироваться как смартфон среднего класса.

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Пока название нового телефона HTC не подтверждено, но по данным Geekbench, он будет работать на последней версии операционной системы Google — Android 14. Также известно, что смартфон будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который является улучшением Snapdragon 7 Gen 1, установленного в предыдущей модели.

На презентационном постере, которым поделилась HTC, помимо даты выхода мы видим изображение телефона в профиль. Устройство лежит на столе, и на снимке показана только одна его сторона. Это не позволяет сделать серьезных выводов о дизайне смартфона, но дает нам представление о том, как будет выглядеть модуль камеры. Также на постере видно, что кнопка питания и регуляторы громкости будут расположены на правой стороне телефона.

Кроме того, новый телефон был замечен в базе данных Google Play Console. Из этой информации мы узнали, что он будет оснащен дисплеем с разрешением FHD+ (2436 x 1080 пикселей) и поддержкой Bluetooth 5.3. Ожидается, что он сохранит OLED-панель, частоту обновления 120 Гц и защиту от пыли и брызг по стандарту IP67. Однако остается вопрос, будет ли он иметь более емкий аккумулятор, чем предшественник с ёмкостью 4600 мАч.

Как подтвердила сама компания на своем официальном аккаунте в соцсетях, новый HTC U24 Pro будет представлен в среду, 12 июня, в 8 утра по тайваньскому времени. Таким образом, менее чем через неделю мы сможем узнать все подробности об этом смартфоне.