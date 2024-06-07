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dima0782
Zeekr начинает производство праворульного Zeekr X — поставки за рубеж начнутся в третьем квартале
Ожидается, что праворульная версия Zeekr X будет доступна на рынках Таиланда, Сингапура, Гонконга и Макао начиная с третьего квартала.

Zeekr, дочерняя компания Geely Holding Group, специализирующаяся на электромобилях премиум-класса, начала серийное производство праворульного варианта своего внедорожника Zeekr X SUV (sport utility vehicle) в рамках подготовки к поставкам за рубеж в конце этого года.

Первые праворульные городские внедорожники Zeekr X официально сошли с конвейера, а их поставки начнутся в третьем квартале, сообщила компания в своем вчерашнем сообщении на Weibo.

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По словам компании, Zeekr полностью выйдет на рынок автомобилей с правым рулем, поскольку глобализация продолжает ускоряться.

На материковой части Китая используются автомобили с левым рулем, в то время как некоторые страны и регионы Юго-Восточной Азии, страны Содружества и некоторые островные государства используют модели с правым рулем.

25 марта компания Zeekr начала принимать заказы на праворульные модели Zeekr X и Zeekr 009 MPV (многоцелевой автомобиль) в Таиланде.

Компания Zeekr Thailand будет сотрудничать с несколькими автосалонами для освоения рынка, а местные поставки праворульных автомобилей Zeekr начнутся в третьем квартале, говорится в заявлении компании.

28 декабря прошлого года Zeekr подписал партнерское соглашение с сингапурской компанией Premium Auto о выходе на автомобильный рынок страны.

Zeekr запустит в Сингапуре модель Zeekr 009 и праворульную версию Zeekr X, поставки которых начнутся в третьем квартале 2024 года, сообщила тогда компания.

26 октября 2023 года Zeekr подписала соглашение с местным дистрибьютором Kam Lung Motor Group в Гонконге о выходе на рынки Гонконга и Макао.

Леворульная модель Zeekr начала продаваться в Макао в конце 2023 года, а праворульная версия появится в Гонконге и Макао в 2024 году, сообщила компания.

В мае компания Zeekr поставила 18 616 автомобилей, превзойдя свой предыдущий рекорд в 16 089 автомобилей в апреле, что стало вторым рекордным месяцем подряд, согласно данным, опубликованным компанией 1 июня.

За период с января по май компания Zeekr поставила 67 764 автомобиля, что на 111,68 % больше, чем в прошлом году.

#китай #авто #zeekr #авторынок #zeekr x
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