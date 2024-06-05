ZOTAC ZONE, представленный на выставке Computex 2024, - это новый игровой портативный компьютер на базе Windows с впечатляющими характеристиками и OLED-дисплеем с яркостью 800 нит и частотой 120 Гц.

Портативные игровые ПК в последнее время переживают бурный рост, начиная со Steam Deck от Valve и Windows-последователей, таких как ROG Ally от ASUS. В преддверии выставки Computex 2024 ZOTAC ZONE был полностью представлен на выставочной площадке, и это небольшое устройство - отчасти благодаря яркому 7-дюймовому AMOLED-дисплею.

Помимо OLED-дисплея с частотой 120 Гц и яркостью 800 нит, ZOTAC ZONE работает на базе процессора AMD Ryzen 7 8840U с интегрированной графикой Radeon 780M. Этот процессор и 7840U стали основой для нескольких новых игровых портативных компьютеров на базе Windows. Другие спецификации ZOTAC ZONE включают 16 ГБ памяти LPDDR5X и полноразмерный слот для твердотельного накопителя M.2 2280 PCIe 4.0, емкость которого составит не менее 512 ГБ.

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Батарея емкостью 48,5 Вт-ч, работающая под управлением Windows 11, не так велика, как у нового флагмана ROG Ally X от ASUS, но она должна обеспечить долговечность. С точки зрения цены, ZOTAC ориентируется на цену около 799 $, так что портативный компьютер не будет дешевым, а его запуск запланирован на сентябрь 2024 года.

Помимо дисплея и процессора, ZOTAC отлично справилась с дизайном ZONE. Эргономичную форму удобно держать в руках, а регулируемые кнопки срабатывания похожи на те, что можно найти на контроллере Xbox Elite. Джойстики с эффектом Холла для устранения смещения и трекпады, похожие на трекпады Steam Deck, - ZOTAC заявила, что изучила все существующие модели, включая ноутбуки, и внедрила в них все самое лучшее. Здесь есть камера Windows Hello, программируемые циферблаты и порты USB-4 сверху и снизу.

Интересно, что расположение джойстиков соответствует расположению PlayStation, а не Xbox, к которому привыкло большинство ПК-геймеров. У OLED-дисплея есть один небольшой недостаток: он не поддерживает VRR или переменную частоту обновления.