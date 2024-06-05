Qualcomm нацелилась на 2-нм технологию Samsung Foundry.

В последние годы Qualcomm отошла от сотрудничества с Samsung Foundry в производстве высокопроизводительных процессоров Snapdragon. Однако, похоже, компания изменила свое мнение, поскольку демонстрирует серьезную заинтересованность в возобновлении партнерства с Samsung Foundry для следующего поколения процессоров Snapdragon.

Qualcomm изучает возможность внедрения 2-нм техпроцесса Samsung при производстве Snapdragon 8 Gen 5, который, вероятно, будет выпущен в 2025 году.

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Генеральный директор компании Кристиано Амон объявил на пресс-конференции в отеле W Hotel в Тайбэе, что компания серьезно обдумывает идею сотрудничества с Samsung Foundry для своих предстоящих флагманских процессоров Snapdragon. Это означает, что Qualcomm вернется к стратегии двойного источника. Компания стремится снизить риски, беря производство процессоров из двух разных источников (Samsung Foundry и TSMC).

Использование в Snapdragon 8 Gen 5 2-нм техпроцесса Samsung Foundry станет важным изменением в стратегическом выборе Qualcomm в производстве процессоров. Компания ищет новый способ решения проблем с перегревом и энергоэффективностью, с которыми сталкивались чипы Snapdragon предыдущего поколения.

Если Samsung Foundry сможет достичь достаточной эффективности в рамках 2-нм техпроцесса, это может стать важным шагом для Qualcomm и сыграть решающую роль в успехе Snapdragon 8 Gen 5.