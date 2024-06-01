Швейцарская компания заявила, что создала первый в мире биопроцессор, использующий ткани человеческого мозга, и подключила его к онлайн-платформе.

Швейцарский стартап FinalSpark сообщил о создании первого в мире биопроцессора, в основе которого лежат ткани человеческого мозга. Результаты работы были опубликованы недавно.

Компания заявляет, что биопроцессор подключён к онлайн-платформе, которая обеспечивает удалённый доступ к 16 органоидам человеческого мозга. Это означает, что теперь можно получить доступ к биологическим нейронам in vitro, то есть в искусственной среде.

реклама

Утверждается, что новый биопроцессор потребляет в 1 млн раз меньше энергии, чем традиционный процессор. Если эти утверждения подтвердятся, то биопроцессоры могут произвести революцию в области обработки данных при интенсивном использовании, когда мощность является проблемой. Например, они могут быть использованы для обучения больших языковых моделей — технологии, лежащей в основе искусственного интеллекта.

Команда, разработавшая биопроцессор, заявляет, что он основан на архитектуре под названием «wetware». Это сочетание аппаратного, программного и биологического компонентов.

Биопроцессор оснащён четыремя многоэлектродными массивами для размещения органоидов — трёхмерных клеточных структур, созданных из тканей мозга.

«Влажные» вычисления и органоидный интеллект — это новая область исследований на стыке электрофизиологии и искусственного интеллекта. Она предполагает использование живых нейронов для выполнения вычислений, подобно тому, как сегодня используются искусственные нейронные сети (ИНС). Однако для нейронных сетей с использованием биологических нейронов необходимо разработать совершенно новые методы, поскольку обновление цифровых тензоров (весов) в ИНС может мгновенно изменять реакцию сети, а для сетей с биологическими нейронами это не так.

На данный момент остаётся неясным, какой производительностью будет обладать этот новый биопроцессор и можно ли будет масштабировать его конструкцию для вывода на рынок. Доступ к новой удалённой нейроплатформе получили только девять институтов.