Первый испытательный полет Starliner с экипажем проложит путь к регулярным полетам на МКС и обратно с использованием корабля производства Boeing.

Команды НАСА и Boeing Space подтвердили свою готовность к субботнему запуску первого космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС).

Результаты проверки готовности к летным испытаниям были объявлены в среду после ряда отложенных попыток запустить Starliner в течение последнего месяца.

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Пока инженеры занимались последними приготовлениями к долгожданной субботней миссии, два астронавта, которые полетят на борту Starliner - Буч Уилмор и Сани Уильямс - вернулись из Хьюстона на стартовую площадку в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, где они будут находиться в карантине в здании для операций и проверок имени Нила А. Армстронга до дня полета.

Астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс возвращаются в Космический центр Кеннеди во Флориде во вторник, 28 мая, в преддверии летных испытаний экипажа НАСА Boeing. НАСА / Кори С. Хьюстон

Эта пара уже знает, каково это - сидеть в Starliner на стартовой площадке. 6 мая они уже были готовы к старту, когда всего за два часа до старта инженеры заметили неполадку с клапаном на верхней ступени ракеты Atlas V, из-за чего диспетчерам не оставалось ничего другого, как остановить обратный отсчет времени.

Пока клапан чинили, на Starliner была обнаружена утечка гелия, которую также пришлось устранить. После нескольких недель работы инженеры рады, что ракета и космический корабль в безопасности и готовы к полету. Погода в выходные дни тоже хорошая: синоптики оценивают вероятность запуска в 90%.

Если по каким-то причинам субботняя миссия будет отменена, резервный запуск возможен в воскресенье, 2 июня, с дополнительными окнами запуска в среду, 5 июня, и четверг, 6 июня.

Первый испытательный полет Starliner с экипажем проложит путь к регулярным полетам на МКС и обратно с использованием корабля производства Boeing. С 2020 года НАСА также использует для подобных полетов капсулу Crew Dragon компании SpaceX, но Starliner даст американскому космическому агентству еще один вариант при планировании полетов к орбитальному форпосту в экипаже.