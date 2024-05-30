Galaxy AI станет частью Galaxy Watch, Samsung сообщила, что искусственный интеллект будет играть роль и в ее смарт-часах.

Samsung делает все возможное, чтобы искусственный интеллект стал частью опыта, предлагаемого ее устройствами. До сих пор искусственный интеллект находил свое место в телефонах компании, например, в семействе Galaxy S24, благодаря Galaxy AI. Но не только эти устройства будут пользоваться будущим технологии, компания недавно объявила, что Galaxy AI появится на Galaxy Watch.

Как говорится в сообщении компании в ее официальном блоге, интеграция Galaxy AI в смарт-часы Galaxy Watch обусловлена необходимостью предложить более персонализированное отслеживание состояния здоровья. Этот шаг позволит Galaxy AI и Samsung Health работать в унисон, предлагая индивидуальный опыт с большей детализацией для пользователя.

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источник: samsung.com

Все внимание приковано к Galaxy AI, функциям искусственного интеллекта, которые Samsung представила с запуском Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, которые стали революцией в индустрии Android. Samsung догнал Google с Galaxy AI, сделав Pixel 8 и 8 Pro не единственными телефонами с искусственным интеллектом.

На мобильных телефонах интеграцию Galaxy AI понять легко, но на таких устройствах, как Galaxy Watch, это совсем другая история. Компания отмечает, что благодаря сочетанию Samsung Health с Galaxy AI, новые функции приземления будут отображать гораздо больше информации, которая обеспечит больший контекст для пользователей.

Интерпретация данных - не единственное улучшение, Samsung утверждает, что информация, собираемая Galaxy Watch, будет намного точнее благодаря интеграции алгоритма, работающего на основе ИИ, а также получила существенное улучшение, которое позволит ей более точно отслеживать сон.

Для любителей спорта Samsung интегрировала новые подробные метрики для аэробного порога и анаэробной пороговой зоны сердечного ритма для бега. Для велоспорта был введен порог функциональной мощности. Джунхо Парк, вице-президент и директор группы планирования продуктов Galaxy Ecosystem, заявил:

«Расширяя возможности Galaxy AI в нашей экосистеме, мы стремимся открыть новые возможности для оптимизированного, подключенного опыта, который предлагает пользователям большую персонализацию и интеллектуальность». Внедрение Galaxy AI в Galaxy Watch - это только начало всего процесса, и мы с нетерпением ждем, что в скором времени мы продемонстрируем еще больше интеграций в нашем портфолио Galaxy».

Когда будет доступен Galaxy AI и какие модели Galaxy Watch смогут пользоваться им? Все функции будут доступны на следующем поколении Galaxy Watch через One UI Watch. Это означает, что нам придется подождать до конца года, чтобы увидеть, как это работает.