Самый бюджетный телефон Nothing теперь доступен с красными, синими и желтыми акцентами.

Немного найдется брендов, которые могут похвастаться такой мощной визуальной идентичностью, как Nothing, чья прозрачность и светодиодные огни узнаваемы с первого взгляда на любом из телефонов. Последнее дополнение к каталогу - Nothing Phone (2a), телефон, который был продан тиражом более 100 000 экземпляров за несколько часов после запуска, и который теперь снова появился в новой специальной версии.

Философия Nothing заключается в том, чтобы упрощать вещи до их самой простой формы, сохраняя при этом их привлекательность, и именно это сделала команда промышленных дизайнеров бренда, создавая Phone (2a) Special Edition. До сих пор все телефоны бренда придерживались ахроматических цветов, с черными, серыми и белыми корпусами, но они никогда не были разноцветными.

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Всего месяц назад британская компания осмелилась представить Phone (2a) в темно-синем цвете, но у нас даже не было возможности увидеть его вблизи, поскольку он продавался исключительно в Индии и только один день. Однако, похоже, Nothing не прочь поэкспериментировать с цветами, ведь теперь они создали еще одну специальную версию Nothing Phone (2a), на этот раз выполненную в основной цветовой палитре - красном, желтом и синем.

Выбор цветов не случаен, ведь это не только отсылка к великим дизайнерам прошлого, но и кивок в сторону идентичности бренда. Например, красный цвет всегда присутствовал на правом наушнике всех аудиопродуктов, желтый - главный герой новой модели Nothing Ear (a), а синий был недавно представлен в модели Phone (2a) Blue, о которой мы только что говорили.

Nothing Phone (2a) Special Edition стоит 379 евро и поставляется в уникальной конфигурации 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ внутреннего хранилища. Он доступен в ограниченном количестве с сегодняшнего дня, среды 29 мая, через Fnac и официальный сайт Nothing.