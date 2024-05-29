Это означает, что вы сможете создавать изображения с помощью искусственного интеллекта в чатах и отправлять их получателю.

Последняя новость пришла из бета-версии WhatsApp для Android, которая позволяет создавать изображения с использованием искусственного интеллекта прямо в чатах. Это означает, что вы сможете создавать изображения с помощью искусственного интеллекта в чатах и отправлять их получателю.

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Бета-версия функции использует искусственный интеллект Meta (компания запрещена в России и/или признана как экстремистская) для понимания контекста, следования инструкциям и создания визуальных образов на основе этого.

На момент написания статьи функция доступна только для избранной группы пользователей и в нескольких местах, однако WhatsApp, судя по всему, намерен распространить её повсеместно.

Мгновенные сообщения позволяют легко найти и использовать любую из своих функций. Все, что вам нужно — это нажать на значок «булавки» в правом нижнем углу рядом с полем чата и выбрать «Изобразить». Больше не нужно копаться в фотогалерее или бродить по интернету в поисках идеального GIF или картинки, которая будет органично смотреться в любом индивидуальном или групповом чате.

Функция является частью бета-версии WhatsApp для Android v2.24.12.4, доступной в Google Play Store. Если вы не можете найти эту функцию (что означает, что она ещё в разработке), вы всё ещё можете использовать Meta AI chat для создания изображений и специальных команд в групповых чатах, пока функция не будет полностью готова в стабильной версии.