Новый процессор для ПК с искусственным интеллектом на базе Arm от NVIDIA и MediaTek должен быть представлен на выставке Computex 2024 на волне анонса ПК Copilot+ от Microsoft.

Ожидается, что NVIDIA и MediaTek анонсируют свой новый процессор для «AI PC» на базе Arm на выставке Computex 2024 на следующей неделе.

На этой неделе генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг прилетел в Тайвань, где он встречается с самыми известными представителями технологической индустрии: TSMC, MediaTek, GIGABYTE, Pegatron, а также с другими производителями, которые не так известны в индустрии, но имеют огромное значение, включая Wistron и Wiwing.

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источник: ru.freepik.com

Новый процессор для ПК с искусственным интеллектом от NVIDIA и MediaTek с CPU-ядрами Cortex A5 Blackhawk на базе Arm, GPU-ядрами Blackwell RTX и передовым упаковочным решением, изготовленным по новому 3-нм техпроцессу TSMC. NVIDIA, очевидно, будет продвигать сторону ИИ в своем новом процессоре для «AI PC»: недавно она заявила, что платформа «премиум» для ПК с ИИ будет оснащена RTX, а NPU - для «базовых» ПК с ИИ.

NVIDIA утверждает, что производительность ПК с ИИ текущего поколения составляет до 45 TOPS, в то время как производительность ПК с ИИ Premium на базе RTX составляет невероятные 1300 TOPS для ИИ-нагрузок. Это объясняется тем, что GPU намного, намного мощнее, чем крошечный NPU наряду с CPU и GPU (которые используются для подсчета общего количества TOPS процессора).

Новый процессор NVIDIA окажется в разработках таких компаний, как Dell, которая уже пообещала «вернуться в следующем году», когда мы увидим процессор NVIDIA для ПК с ИИ в новой системе Dell.

Microsoft только что анонсировала свое новое семейство ПК Copilot+ на базе новой платформы Qualcomm Snapdragon X Elite и ее NPU для ИИ-нагрузок. Copilot+ имеет множество функций, включая Recall, и все они работают на базе NPU - в то время как разработчики могут использовать Recall и другие функции Copilot+ БЕЗ NPU - это большой шаг вперед для индустрии ПК с искусственным интеллектом от самой Microsoft для создания индустрии ПК Copilot+.

Вначале это будут процессоры на базе Arm от Qualcomm, но AMD и Intel присоединятся к платформе Copilot+ PC с процессорами позже в этом году... а в 2025 году, похоже, к ним присоединится NVIDIA со своим новым процессором на базе Arm для AI PC.