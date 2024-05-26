Компания Google, использующая в смартфонах серии Pixel чипы собственной разработки, вскоре может сменить партнера. По слухам, Tensor, который будет использоваться в серии Pixel 10, будет производиться компанией TSMC.

Компания Google, которая начала использовать чипсеты собственной разработки начиная с серии Pixel 6, договорилась с Samsung о производстве этих микросхем. По этой причине семейство чипов Tensor, отстающее от конкурентов по эффективности, вскоре может быть передано более эффективному производителю полупроводников.

Android Authority изучила информацию о сотрудничестве Google с TSMC в открытых базах данных. Информация из баз данных показывает, что Google перевозит товары между странами. Судя по изображению, Google перевозила полупроводниковый продукт из Тайваня в Индию. Изображение в базе данных не содержит названия Tensor G5, но во вкладке «Описание товара» документа используется термин LGA, причем LGA предположительно используется как сокращение от Laguna Beach, которое Google присвоила чипсету Tensor G5. Судя по маркировкам A0 и NPI-OPEN, которые фигурируют в описании товара, этот тайваньский продукт является одной из первых версий Tensor G5. Кроме того, фраза 16GB SEC в том же документе говорит о том, что Tensor G5 в настоящее время тестируется с 16 ГБ оперативной памяти.

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Вышеупомянутые утверждения доказывают, что этот продукт, который был доставлен в Индию в марте, и есть Tensor G5. Как можно понять из документа, Google отправила этот продукт, произведенный TSMC, в индийскую компанию Tessolve Semiconductor. Tessolve - это компания, специализирующаяся на проверке и тестировании полупроводниковых продуктов. Отправка продукта для тестирования в Индию, а не в США или Корею, по-видимому, была сделана в целях экономии средств. Похоже, что Google, которая уже много лет сотрудничает с Samsung, рассматривает возможность сотрудничества с TSMC для производства процессоров 5-го поколения. Серия Pixel 10, которая должна появиться в 2025 году и которую планируется оснастить процессором Tensor G5, очевидно, будет более успешной в плане производительности и эффективности.