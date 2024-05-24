Apple стремится упростить доступ к наиболее важным разделам настроек.

macOS 15 будет представлена на WWDC 2024 вместе с iOS 18 и другими операционными системами. На данный момент известно, что в ней появится обновленное приложение «Калькулятор» и новые функции в приложениях «Заметки» и «Свободная форма». Новый отчет утверждает, что приложение «Системные настройки» (в очередной раз) получит серьезную переработку.

AppleInsider делает ставку на изменение интерфейса и внешнего вида меню в «Системных настройках» macOS 15. AppleInsider также утверждает, что в iOS 18 в Apple Music появятся «умные» переходы, новые функции в приложении «Заметки», а также объединение приложений «Календарь» и «Напоминания».

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Источник: ru.freepik.com / Автор: freepik

Меню будут сортироваться по важности для большей доступности

Несмотря на то, что Apple полностью изменила «Системные настройки» в macOS Ventura, сделав их очень похожими на приложение «Настройки» на iPhone и iPad, похоже, что она снова внесет изменения. Эти изменения предполагают реорганизацию меню по приоритету и важности.

Например, раздел «Уведомления и звуки» переместится дальше вниз по списку, а раздел «Общие» переместится вверх по списку, чуть ниже настроек сети, которые займут третье место. Apple также переместит раздел «Обои» рядом с «Общими», а «Конфиденциальность» и «Touch ID» - вместе.

В macOS 15 Apple также планирует изменить дизайн иконки Siri в строке меню Mac, которая из цветной превратится в чёрно-белую, как и все остальные. Изменения в macOS 15 также включают новую панель предпочтений iCloud и новый интерфейс для AirDrop.

Еще одной важной вещью, которую мы увидим в macOS 15, станет ее название, о котором пока ничего не известно. Также будет интересно посмотреть, что нового в искусственном интеллекте и как он будет интегрирован в устройство, которое большинство пользователей используют для работы. Все неизвестные моменты будут прояснены на предстоящей выставке WWDC 10 июня.