Гибридный процессор Intel Falcon Shores сочетает в себе ядра x86 и Xe GPU, обеспечивая высокую производительность для рабочих нагрузок AI и HPC. Однако его энергопотребление составляет 1500 Вт.

Intel готовится расширить границы в области ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC) с помощью серии Falcon Shores, которая будет выпущена в следующем году.

Для тех, кто пропустил, Intel Falcon Shores будет многоуровневым GPU, ориентированным на ИИ и высокопроизводительные рабочие нагрузки с процессорами общего назначения (ядра x86) и ядрами Xe. Ранее Intel намекала на пятикратный рост производительности на ватт и «упрощенную» модель программирования. Однако компания пока не раскрывает детальных прогнозов по производительности.

реклама

Последние утечки с сайта ComputerBase подтверждают эти заявления. Действительно, в комментарии, полученном от Intel, говорится, что Falcon Shore предлагает большую производительность за счет объединения ядер x86 и Xe GPU. Однако ценой такой производительности является энергопотребление в 1500 Вт.

Для сравнения, это даже больше, чем у уже доступного GPU B200 от Nvidia (1000 Вт). Поэтому Intel, вероятно, потребуются специализированные модули для питания Falcon Shores. Ведь даже последняя спецификация OAM (OAM 2.0) предусматривает мощность всего 1000 Вт. Потребляемая мощность Nvidia B200, вероятно, не превысит 1200 Вт.

Следует также отметить, что для такой мощности потребуется более мощное охлаждение. На данный момент подтверждено, что Intel и ее партнеры обратятся к жидкостному охлаждению. Поэтому (пока) версия с воздушным охлаждением не планируется. Кроме того, не стоит забывать, что 1500 Вт TDP может быть топовой конфигурацией. Это может привести к появлению стандартных моделей с воздушным или пассивным охлаждением в диапазоне 1000 Вт.