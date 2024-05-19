Стали известны цветовые решения новой серии Pixel 9 от Google, которая, как ожидается, будет состоять из Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold

Google, один из технологических гигантов, недавно представил Pixel 8a, нового представителя серии Pixel 8. Теперь компания готовится представить серию Pixel 9, и недавно стали известны цветовые варианты этой серии, которая, как ожидается, будет состоять из Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold.

Вот варианты цветовых решений серии Pixel 9:

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Благодаря недавнему сообщению стали известны кодовые названия цветов новой серии Pixel 9 от Google. Pixel 9 из этой серии: Obsidian, Porcelain, Jade и Peony будут выпущены в четырех вариантах цвета. Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL будут иметь четыре варианта цвета: Obsidian, Porcelain, Hazel и Rose.

фото: 9to5google

Новое складное устройство Google Pixel 9 Pro Fold будет представлено в меньшем количестве цветовых вариантов по сравнению с другими представителями серии. Устройство, которое будет иметь два варианта цвета - Obsidian и Porcelain (или золотой), - нацелено на более широкую аудиторию с помощью цветовых решений.