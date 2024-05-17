Компания Neuralink Илона Маска ищет второго добровольца для «Telepathy» - мозгового имплантата, который позволит пользователям управлять телефонами и компьютерами просто с помощью мыслей.

Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой интерфейса мозг-компьютер (BCI), ищет второго добровольца после первого испытания на людях. Маск рассказал, что его компания получила заявки на Telepathy, мозговой имплантат, который позволит пользователям управлять своими телефонами и компьютерами, просто с помощью мыслей.

Первым человеком, который согласился на имплантацию мозгового чипа от Neuralink, стал 29-летний Ноланд Арбо. После трагического несчастного случая, произошедшего с дайвером восемь лет назад, Арбо остался парализованным. Но благодаря имплантату Neuralink Telepathy он смог пользоваться компьютером, вести прямые трансляции на канале X и играть в Mario Kart с другими игроками. Арбо даже сыграл в Civilisation VI, одну из своих любимых игр.

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После этого компания Neuralink опубликовала на своем официальном аккаунте X видео, в котором Арбо рассказывает о своих мотивах, побудивших его согласиться на участие в испытании, и говорит, что они хотят помочь пациентам с квадриплегией (параличом), основываясь на том, что они узнали из его участия.

С другой стороны, первое испытание Neuralink на людях прошло не совсем гладко. Некоторые из крошечных нитей, используемых устройством для взаимодействия с мозгом, каждая из которых тоньше человеческого волоса, отклеились через несколько недель после операции, сообщила компания на прошлой неделе. Этот сбой привел к снижению эффективности имплантата. Однако Neuralink удалось устранить этот эффект с помощью некоторых тонких настроек.

По сообщениям, в этом году Neuralink планирует прооперировать 11 человек, а к 2030 году намерена охватить более 22 000 пользователей. Кроме того, в своих предыдущих заявлениях Арбо говорил, что операция прошла безболезненно и легко, а процесс акклиматизации занял некоторое время. Прошло 100 дней после операции, и он продолжает пользоваться системой BCI компании около восьми часов в день по будням и обычно до 10 часов в день по выходным.