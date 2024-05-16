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dima0782
Project Astra обещает возвращение Google Glass
Google не анонсировала AR-очки на своем мероприятии I/O на этой неделе. Однако они были хорошо видны в предварительно снятом видеоролике, анонсирующем Project Astra.

Google намекает на возвращение Google Glass. По крайней мере, анонсировав Project Astra, компания вдруг снова показала очки дополненной реальности (AR). Почему происходит возрождение AR-проекта Google?

Google Glass дебютировали в 2015 году, но вскоре были сняты с производства. Однако в профессиональных целях AR-очки продолжали использоваться до прошлого года. Значительно более мощные HoloLens от Microsoft, которые всегда были ориентированы исключительно на профессиональное применение, оказались гораздо успешнее и используются, например, для помощи в строительстве самолетов.

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источник: thegadgetflow.com

Идея AR заключается в том, чтобы наложить цифровой слой поверх физического мира. Например, в очках Google Glass конечный пользователь просто смотрел на реальность, но мог видеть уведомления и другие элементы пользовательского интерфейса через миниатюрный проектор на краю очков.

MR, AR, VR, пространственные вычисления...

Тем временем этот рынок снова в полном разгаре. В прошлом году Microsoft остановила затянувшееся развитие Windows Mixed Reality, а Apple только возрождает продукты для «пространственных вычислений». Номенклатура все еще не ясна: MR, AR, VR, пространственные вычисления и многое другое в основном смешаны. Речь идет о том, когда пользователь не полностью «погружается» в цифровую реальность, но цифровые элементы являются дополнением к ней. Apple все же назвала бы это пространственными вычислениями, поскольку этот термин охватывает все - от дополненной до виртуальной реальности.

Google не анонсировала AR-очки на своем мероприятии I/O на этой неделе. Однако они были хорошо видны в предварительно снятом видеоролике, анонсирующем Project Astra (не путать с вариантом от NetApp). Это превращает набор средств искусственного интеллекта Google в комплексный инструмент помощи, который может смотреть вместе с камерой вашего смартфона. Будь то текст, изображение или звук, у Google есть модели Gemini, готовые обогатить возможности пользователя с помощью ИИ.

Это может происходить в таких приложениях, как «Фото» с функцией «Ask Photos» или с известной поисковой системой, но также и для распознавания объектов или анализа кода с помощью изображений с камеры. Глава Google DeepMind Демис Хассабис говорит об «универсальном помощнике», подобном тому, что представляет собой коммуникатор из «Звездного пути» или голос ИИ из фильма «Она». «Вы привыкнете к тому, что он будет рядом, когда вам это понадобится».

Очки - лишь намек

Google намеренно демонстрирует Project Astra в основном через смартфоны. Тем не менее, объяснение Хассабиса и изображение AR-очков наводят на мысль о том, что на подходе новые планы. Возрождение Google Glass имело бы смысл для реализации идеи вездесущего помощника. Однако для этого необходимо убедить пользователей. Отчасти это можно сделать благодаря привлекательной цене, чего не могут предложить, например, очки Apple Vision Pro. Эта VR-гарнитура стоит шокирующие 3 500 долл. и скоро появится в Европе.

Другой вопрос, на который, возможно, сложнее ответить: действительно ли пользователи ждут этого? Поставщики пытаются сделать модели ИИ как можно более мощными на смартфонах, чтобы функциональность ИИ не создавала проблем с конфиденциальностью, отправляя личные данные в облако. Если Google сможет наблюдать, многие потенциальные клиенты откажутся от AR-очков. Если все можно будет запустить локально с представленными функциями, у Google Glass может появиться преемник, который добьется успеха спустя почти 10 лет.

#google #ar-очки #google glass #project astra
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