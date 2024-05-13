Компании Mediatek и Nvidia разрабатывают процессор, конкурирующий с процессорами Snapdragon X Elite от Qualcomm. Процессор, разработка которого, как утверждается, будет завершена в третьем квартале этого года, может появиться в первой половине 2025 года.

Процессор, разработка которого будет завершена в третьем квартале этого года, готов составить серьёзную конкуренцию Qualcomm в сфере ПК на базе ARM. Эти процессоры обладают передовыми возможностями искусственного интеллекта.

Согласно информации, процессор будет производиться по 3-нм техпроцессу компании TSMC. Он сможет конкурировать не только с Qualcomm, но и с чипом M4 от Apple. Ожидается, что цена безымянного чипсета MediaTek и Nvidia составит 300 долларов за единицу, так как в нём будут использованы передовые технологии производства и упаковки.

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Прогнозируется, что сегмент ПК с искусственным интеллектом будет быстро расти до 2027 года. MediaTek и Nvidia хотят воспользоваться этой возможностью, чтобы занять свою долю рынка. Процессор, который появится в результате сотрудничества MediaTek, известной своими последними процессорами, особенно Dimensity 9300, и Nvidia, бесспорного лидера в области графики и искусственного интеллекта, может достичь потрясающих результатов.

Проверка дизайна чипсета должна состояться в четвёртом квартале, а массовое производство начнётся в первой половине 2025 года. Финансовый аналитик Дэн Нистедт поделился информацией о чипсете на сайте X. Он заявил, что процессор будет использовать передовую технологию упаковки чипов CoWoS (Chip on Substrate) от TSMC.

Ранее MediaTek и Nvidia уже сотрудничали и разрабатывали чипы для автомобильной промышленности. Мы с нетерпением ждём, какие результаты принесёт нынешнее партнёрство.