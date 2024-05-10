Компания Xiaomi анонсировала модель напольного вентилятора под названием Mijia Floor Fan Pro. Одной из самых примечательных особенностей устройства является возможность работы с пауэрбанком.

Приближается лето, и в этот период спрос на вентиляторы возрастает. Компания Xiaomi, работающая под брендом Mijia и специализирующаяся на технологической разработке всевозможных товаров для дома, представила модель стоячего вентилятора. Это устройство с операционной системой HyperOS имеет очень тонкий дизайн.

Толщина вентилятора, получившего название Mijia DC Inventer Floor Fan Pro, составляет всего 8,7 см. Это означает, что вентилятор гораздо тоньше других обычных моделей, что также облегчает хранение устройства. Для этого Xiaomi предлагает прочную коробку для хранения.

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Сообщается, что устройство поставляется с различными вариантами управления. Среди них - пульт Bluetooth, которым можно управлять на расстоянии 30 м, и физические кнопки. Кроме того, вентилятором с HyperOS Connect и голосовым помощником Xiao AI можно легко управлять с помощью голосовых команд.

Этот вентилятор имеет семь лопастей пропеллера и способен создавать ветер скоростью 25 куб. м в секунду. Устройство, которым также можно управлять через приложение Mi Home, имеет девять вариантов ветра, а скорость ветра можно регулировать в 100 различных уровнях. Среди этих вариантов есть такие альтернативы, как озеро, терраса и сад.

Вентилятор, который можно подключить непосредственно к розетке, также оснащен входом USB Type-C. Таким образом, при наличии подходящего пауэрбанка вентилятор можно некоторое время использовать в местах, где нет розетки. По данным Xiaomi, устройство может работать 22 часа на самой низкой скорости с банком питания емкостью 10000 мАч.

Этот интересный вентилятор доступен для продажи в Китае по цене 399 юаней (около 5000 рублей).