Исследования Apple в области искусственного интеллекта показывают, как он может сделать ваш iPhone умнее, а ваш умный дом - лучше

Давно известно, что Apple вкладывает значительные средства в развитие искусственного интеллекта. Первые его плоды, вероятно, появятся в iOS 18 в этом году и будут продемонстрированы на WWDC в следующем месяце. Но хотя появление более умной Siri можно только приветствовать и ожидать, планы Apple в области ИИ гораздо шире, чем наделение Siri сверхспособностями. Сделать Siri умнее - это только начало амбиций Apple в области ИИ.

Издание The Verge глубоко изучило исследования Apple в области ИИ, и их результаты поражают воображение. Apple нашла способ разместить большие языковые модели - такие же, как в ChatGPT, - на мобильных устройствах, а не полагаться на облако, и работает над тем, чтобы Siri постоянно слушала вас, и вам не нужно было командовать ей, когда вам что-то нужно.

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Источник: ru.freepik.com / Автор: freepik

Одна из самых интересных частей исследований Apple в области ИИ называется STEER, что означает Semantic Turn Extension-Expansion Recognition. Цель STEER - улучшить разговор с вашим персональным цифровым помощником, позволив ему понимать последующие вопросы без необходимости повторять то, что вы уже сказали или спросили, и понимать смысл более неоднозначных запросов. Это означает, что Siri будет более человекоподобной и сможет участвовать в разговоре, если не сможет сразу понять, что вы хотите сделать или узнать.

Однако это не просто Siri. В документах, с которыми ознакомился The Verge, говорится об использовании ИИ для осмысления всех биометрических данных, собираемых носимыми устройствами, такими как ваши Apple Watch и будущие AirPods, а также об использовании ИИ для помощи в создании и доработке всего - от аватаров memoji до более серьезного искусства. Один из инструментов, MGIE, позволит вам редактировать изображения, сказав Siri «сделай небо более голубым» или «добавь немного камней». Однако до этого еще далеко: первые результаты обнадеживают, но технология еще не готова.

Возможно, Apple даже позволит вам делать музыкальные ремиксы: она экспериментирует с искусственным интеллектом, отделяющим голоса от инструментов в записанной музыке.

Из всех экспериментов с ИИ самым интересным на данный момент кажется Ferret. Его задача - понять, чем вы занимаетесь, чтобы помочь вам ориентироваться в приложениях, описать, на что вы наводите камеру iPhone, интерпретировать и дать обратную связь о том, что вы видите через Vision Pro, и так далее.