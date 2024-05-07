Компания Apple анонсировала новую линейку планшетов iPad. Благодаря новому чипу M4, iPad Pro отказался от чипа M3 Arm, который появился в Mac и Macbook в прошлом году.

Компания Apple только что анонсировала новую линейку планшетов iPad. Обновились и iPad Air, и iPad Pro. Имеются 11- и 13-дюймовые версии Air, в которых установлен тот же чип M2, что и в iPad Pro конца 2022 года. Объем памяти обеих версий Air составляет минимум 128 ГБ, а при желании можно выбрать и до 1 ТБ.

iPad Pro также доступен с экранами 11 и 13 дюймов соответственно, но на этом сходства заканчиваются. Максимальный объем памяти здесь составляет 2 ТБ. В Pro используется комбинация двух OLED-панелей для повышения яркости, в то время как в Air по-прежнему используется ЖК-дисплей. Максимальное количество нит составляет 1600 для HDR и 1000 для SDR. Apple называет этот экран Ultra Retina XDR.

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Pro можно приобрести по цене от 999 долларов, а самый дешевый Air стоит 599 долларов.

Мы вполне можем назвать новый iPad Pro «компьютером с искусственным интеллектом», учитывая 38 TOPS, которыми обладает новый нейронный движок в чипе M4. Apple напоминает, что уже давно интегрирует это ИИ-оборудование в свои продукты. Еще в 2017 году появился iPhone X с нейронным движком в A11 Bionic. Такой показатель значительно превышает примерно 34 TOPS, которые могут набрать чипы Intel Core Ultra, объединив CPU, GPU и NPU.

Центральный процессор содержит 4 производительных ядра и 6 эффективных ядер. По сравнению с iPad Pro 2022 года средняя производительность выросла на 50 %. 10-ядерный GPU даже способен выполнять задачи рендеринга в четыре раза быстрее, чем M2. Что касается времени автономной работы, то здесь не стоит опасаться, поскольку M4 достигает той же производительности, что и M2, при вдвое меньшем энергопотреблении. Кроме того, чип остается значительно более холодным: M4 на 20 % меньше нагревается по сравнению с M2.

Помимо графического процессора, M4 оснащен дискретным «движком дисплея», который управляет OLED-панелями. Этот аппаратный компонент оптимизирует только точность изображения. Это позволяет GPU полностью сосредоточиться на крупномасштабных вычислениях, таких как трассировка лучей и тяжелые медиа-нагрузки.

Подключение, как и в других продуктах Apple, осуществляется через порт USB-C. Thunderbolt 4 обеспечивает скорость передачи данных 40 Гбит/с.