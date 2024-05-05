Xiaomi 15 будет оснащен передовыми технологиями и обещает обеспечить высокую производительность.

Похоже, что Xiaomi планирует стать первой компанией, которая выпустит смартфон с флагманским процессором Snapdragon нового поколения от Qualcomm в этом году.

По словам источника, Xiaomi выпустит первый телефон на базе Snapdragon 8 Gen 4 SoC под названием Xiaomi 15 в середине октября. Этот телефон будет оснащен передовыми технологиями и обещает обеспечить высокую производительность.

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Ранее появилась информация о том, что Xiaomi получила эксклюзивные права на первый запуск от Qualcomm. Сегодня стало известно, что Xiaomi 15 может получить не только флагманский чипсет, но и Xiaomi 15 Pro может быть оснащен такой же технологией.

Когда дело доходит до запуска новых продуктов, Xiaomi всегда оказывается в первых рядах. Они выпускают новые поколения своих флагманов раньше, чем OnePlus или другие бренды. В прошлом году серия Xiaomi 14 была представлена в Китае 26 октября, а затем состоялся ее международный запуск на выставке Mobile World Congress (MWC) в феврале 2024 года.

Похоже, что Xiaomi повторит свой успех и выпустит Xiaomi 15 в этом году. Китайский запуск произойдет примерно в середине октября, за несколько дней до прошлогоднего. Затем состоится международный запуск на MWC в феврале 2025 года.

График релизов компании намекает на то, что технологический гигант уверен в Snapdragon 8 Gen 4 SoC и Xiaomi 15. Если это правда, то поклонники Xiaomi могут радоваться, ведь новый телефон появится на одну-две недели раньше своих предшественников.

Xiaomi 15 будет оснащен новым процессором Snapdragon 8 Gen 4, который обещает скачок в производительности. Сообщается, что чипсет набрал 2 700 и 10 000 баллов в одноядерных и многоядерных тестах на Geekbench, что свидетельствует об улучшении производительности. Ожидается, что в нём появятся два дополнительных больших ядра с тактовой частотой от 3,6 до 4 ГГц, что обеспечит основу для повышения теоретической производительности. Кроме того, мы увидим улучшения как на стороне CPU, так и GPU.

Несомненно, флагманский процессор нового поколения от Qualcomm обеспечит скачок в производительности. Xiaomi 15 станет первым обладателем этой технологии, за ним последуют другие бренды.