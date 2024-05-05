Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Xiaomi 15 выйдет на рынок в середине октября с процессором Snapdragon 8 Gen 4
Xiaomi 15 будет оснащен передовыми технологиями и обещает обеспечить высокую производительность.

реклама

Похоже, что Xiaomi планирует стать первой компанией, которая выпустит смартфон с флагманским процессором Snapdragon нового поколения от Qualcomm в этом году.

По словам источника, Xiaomi выпустит первый телефон на базе Snapdragon 8 Gen 4 SoC под названием Xiaomi 15 в середине октября. Этот телефон будет оснащен передовыми технологиями и обещает обеспечить высокую производительность.

реклама

Ранее появилась информация о том, что Xiaomi получила эксклюзивные права на первый запуск от Qualcomm. Сегодня стало известно, что Xiaomi 15 может получить не только флагманский чипсет, но и Xiaomi 15 Pro может быть оснащен такой же технологией.

Когда дело доходит до запуска новых продуктов, Xiaomi всегда оказывается в первых рядах. Они выпускают новые поколения своих флагманов раньше, чем OnePlus или другие бренды. В прошлом году серия Xiaomi 14 была представлена в Китае 26 октября, а затем состоялся ее международный запуск на выставке Mobile World Congress (MWC) в феврале 2024 года.

Похоже, что Xiaomi повторит свой успех и выпустит Xiaomi 15 в этом году. Китайский запуск произойдет примерно в середине октября, за несколько дней до прошлогоднего. Затем состоится международный запуск на MWC в феврале 2025 года.

График релизов компании намекает на то, что технологический гигант уверен в Snapdragon 8 Gen 4 SoC и Xiaomi 15. Если это правда, то поклонники Xiaomi могут радоваться, ведь новый телефон появится на одну-две недели раньше своих предшественников.

Xiaomi 15 будет оснащен новым процессором Snapdragon 8 Gen 4, который обещает скачок в производительности. Сообщается, что чипсет набрал 2 700 и 10 000 баллов в одноядерных и многоядерных тестах на Geekbench, что свидетельствует об улучшении производительности. Ожидается, что в нём появятся два дополнительных больших ядра с тактовой частотой от 3,6 до 4 ГГц, что обеспечит основу для повышения теоретической производительности. Кроме того, мы увидим улучшения как на стороне CPU, так и GPU.

Несомненно, флагманский процессор нового поколения от Qualcomm обеспечит скачок в производительности. Xiaomi 15 станет первым обладателем этой технологии, за ним последуют другие бренды.

#xiaomi #сяоми #snapdragon 8 gen 4 #xiaomi 15 #сяоми 15
+
Написать комментарий (0)
Первое устройство на базе Snapdragon 8 Gen 4 могут выпустить в октябре
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
24
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
5
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
+
В Австрии представили "подводную яхту Апокалипсиса" для богатых способную защитить "от всего"
1
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
4
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
1
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
6
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
1
Samsung приостанавливает обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S22 из-за ошибок
1
Игровые ноутбуки все чаще получают распаянную на материнской плате ОЗУ вместо отдельных модулей
3
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
9
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
1
POCO F6 Pro протестирован на Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ ОЗУ
+
Министр иностранных дел Германии обвинила российских хакеров в многичисленных взломах
3
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
WSJ: ОАЭ отозвали у США разрешение на пребывание их ВВС в стране, опасаясь стать мишенью для Ирана
1
Неизвестный владелец 1155 ВТС перевёл мошенникам $68 миллионов из-за собственной невнимательности
+
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
1
В Германии протестировали встроенные в бордюры зарядные станции для электромобилей
1

Популярные статьи

Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
35
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
262
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
2
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
116
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
+
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
21
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
23
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1
Снижение курса йены грозит Азии и G7 новым финансовым кризисом — считают экономисты
1
Мое мнение о Outlast Trials (Pushsqare)
+

Сейчас обсуждают

Багровый Фантомас
20:48
Давно поставил, лучшие карты в своих поколениях.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Китя
20:48
6 ядер это уже все. Сейчас все новые игры задействуют 8 ядер. а есть игры где и более 8 ядер задействовано.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
ABC
20:45
Смешее всего будет, когда АМД начнёт делать тоже самое)) Просто для АМД на сегодня это просто слишком сложно)) Максимум что они смогли высрать это Zen 4C)) Рекомендую к прочтению: https://www.ixbt.com...
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
N1ghtwish
20:45
Неужели выпустят Horizon здорового человека?
Новая игра Tomb Raider получит полностью открытый мир
N1ghtwish
20:43
"У Zen'ов всегда приросты рисуют ого-го, а по факту это не так)" У АМД весь прирост, либо от повышения частоты, либо от 3d кеша. Тот же ryzen 7700 на одной частоте с 5700x производительность покажет п...
Топовый настольный процессор Intel Core Ultra 9 285K может получить скромный частотный потенциал
beltar
20:43
Т. е. в однопотоке это такое Г, что аж 5 ГГц надо для старых игр. Нет, точно надо за Intel хотя бы i5-12400 бежать, вдруг мои проблемы с Age of Wonders 4 решит, раз она не идеально распараллеливается.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
beltar
20:41
Какой классный 5800X, от него уже избавляются.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Китя
20:40
Это если мышку не трогать. а тронешь сразу хреняк и 42 градуса. у меня на жопе шерсть.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
beltar
20:40
Сам такое себе ставь.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
beltar
20:39
В адекватном для нее 1080p, текстуры всегда максимум, т. к. видеопамяти завались. 24 Гб карту можешь мне подарить. Протестирую и тебе всё скажу. Еще 4к-монитор. При этом чем больше памяти, тем больше ...
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем