Демо-тест 6G, проведенный консорциумом в Японии, достиг скорости загрузки данных 100 Гбит/с

Технология 5G существует уже давно, обеспечивая молниеносную скорость загрузки и выгрузки данных и не только. Теоретический предел скорости 5G может достигать 20 Гбит/с, но эта цифра кажется ничтожной, если сравнить ее со скоростью 6G. Демо-тест 6G, проведенный консорциумом в Японии, достиг скорости загрузки данных 100 Гбит/с. Как следует из цифр, это в 5 раз больше, чем может предложить пик 5G, и в 500 раз быстрее, чем способны достичь наши 5G-смартфоны.

Скорость загрузки в 100 Гбит/с может показаться многим непонятной, однако представьте, что вы смотрите двухчасовой фильм в среднем качестве со средним размером в 1,5 ГБ. При использовании 6 Гбит/с для загрузки этого фильма можно будет загружать 8-9 таких фильмов каждую секунду. Вышеупомянутая скорость непостижима для обычных пользователей, которые, возможно, даже не достигли пиковых скоростей 5G на доступных сегодня телефонах.

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Консорциум состоит из четырех крупных организаций - Fujitsu, NTT Corporation, NEC Corporation и DOCOMO, которые занимаются исследованиями технологии следующего поколения 6G с 2021 года. Согласно их заявлению, демо-тест 6G был проведен в Японии, где были достигнуты сверхвысокие скорости в 100 Гбит/с в диапазонах 100 ГГц и 300 ГГц. Кроме того, передача данных успешно осуществлялась на расстоянии до 100 м.

Чрезвычайно высокие скорости 6G могут позволить нам управлять автономными транспортными средствами, которым требуется связь без задержек в реальном времени. Медицина может воспользоваться преимуществами скоростных соединений 6G для проведения удаленных операций с миллиметровой точностью. Это лишь две из тысяч других областей применения 6G, которые 5G или 4G не смогут обеспечить.

Конечно, проведение этих тестов 6G не означает, что технология беспроводной связи следующего поколения уже не за горами. Консорциуму и производителям комплектующих предстоит понять, как обеспечить работу сети 6G в городах, и разработать гаджеты, способные поддерживать такую передовую архитектуру. 6G действительно обладает потенциалом, который на данный момент просто недостижим для 4G или 5G, однако существует множество препятствий, которые необходимо устранить, прежде чем технология будет внедрена в будущие устройства.