Caliber X2C и R3C обеспечат повышенный температурный комфорт для пользователя благодаря использованию экологичного материала COOL-IN Fabricком

Бренд Cooler Master, известный, помимо прочего, своими корпусами, кулерами и теплопроводящими пастами, только что представил два новых кресла Caliber X2C и R3C для офисных и игровых задач, предлагающих интересные и необычные решения. На данный момент мы еще не знаем их цену, но, судя по спецификациям, подозреваем, что они вряд ли будут дешевыми.

Предполагается, что кресла Caliber X2C и R3C обеспечат повышенный температурный комфорт для пользователя благодаря использованию экологичного материала COOL-IN Fabric, который, по словам производителя, должен быть на 1-2 °C холоднее, чем кресла из другого типа материала. Технология, как утверждается, улучшает обмен тепловой энергией между сиденьем и пользователем и эффективно препятствует накоплению влаги. Это позволит нам чувствовать себя намного прохладнее, не потеть и лучше отводить пот.

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В то же время ткань COOL-IN Fabric, по словам производителя, должна быть устойчива к царапинам и кошачьим когтям, чем гордится Cooler Master. Помимо интересной технологии COOL-IN, Cooler Master X2C и R3C могут похвастаться газовым механизмом 4-го класса и регулировкой спинки от 90 до 180 °. Каркас обоих кресел стальной, а ножки - алюминиевые. Модель R3C оснащена 2D-подлокотниками с регулировкой вверх-вниз и вперед-назад, а более совершенная модель X2C предлагает 4D-подлокотники с регулировкой вверх-вниз, вперед-назад, ближе-дальше и сбоку-набок. Сиденье бюджетной модели R3C изготовлено из пены холодной формовки, а спинка - из обычной обрезной пены. А вот модель X2C полностью заполнена пеной холодной формовки. Поясничная подушка и регулируемая подушка для головы в обоих креслах набиты пеной, запоминающей форму. Оба кресла - X2C и R3C - выпускаются в двух цветовых вариантах: черном и бело-сером.

Итак, чисто на бумаге кресла Cooler Master X2C и R3C обещают быть очень перспективными. Остается надеяться, что цена на оба кресла будет столь же привлекательной, как их дизайн и предлагаемые возможности.