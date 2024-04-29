Китайский автомобильный гигант Chery представил свою новую гибридную модель Tiggo 9 PHEV. Старт продаж на российском рынке запланирован в третьем квартале 2024 года.

Компания Chery анонсировала новую модель Tiggo 9 PHEV на мероприятии, организованном под девизом "новая энергия, новая среда, новая эра" в рамках Пекинского международного автосалона (Auto China 2024). Этот гибридный автомобиль с подключаемым модулем и важными технологиями сумел привлечь к себе внимание.

Последнее пополнение популярного семейства Tiggo, Tiggo 9 PHEV отличается дизайном с динамичными линиями экстерьера и восьмиугольной решеткой радиатора. Его длина составляет 481 см, ширина - 192,5 см, а высота - 174,1 см, что больше, чем у его предшественника Tiggo 8 Pro. Модель Tiggo 9 PHEV также оснащена 15,6-дюймовым HD-экраном.

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Chery Tiggo 9 PHEV предлагает высокие впечатления от вождения благодаря 2,0-литровому турбированному четырехцилиндровому двигателю и системе Super Hybrid DHT, которая производит 175 кВт (235 л.с.) мощности и 385 Нм крутящего момента в сочетании с дополнительным электромотором мощностью 165 кВт (221 л.с.). Автомобиль, привлекающий внимание расходом топлива всего 5,2 литра на 100 км в соответствии с нормами WLTC, может обеспечить запас хода до 1400 км.