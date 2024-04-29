Наушники, которые будут представлены 30 апреля, называются Beats Solo Buds и Beats Solo 4.

Новые беспроводные наушники под брендом Beats от Apple, презентация которых ожидается 30 апреля, вызывают бурную реакцию в мире технологий. Американский технологический гигант якобы слил в сеть технические характеристики и рекламные видеоролики этих наушников.

Наушники, которые будут представлены 30 апреля, называются Beats Solo Buds и Beats Solo 4. Beats Solo Buds выполнены в виде накладных наушников, а Solo 4 будут представлены пользователям в виде накладной гарнитуры.

реклама

Подробности о том, какие функции Apple предложит в этих новых наушниках, пока официально не объявлены. Однако известно, что бренд Beats обычно привлекает внимание своим качественным звучанием и стильным дизайном. Поэтому пользователи могут ожидать от новых наушников Beats аналогичных функций и впечатлений от использования.

Согласно информации, опубликованной Android Headlines, модель Beats Solo 4 будет обладать более продвинутыми функциями по сравнению с предыдущей версией. Беспроводная гарнитура будет включать в себя такие инновационные функции, как пространственное аудио и динамическое отслеживание положения головы. Кроме того, время автономной работы Beats Solo 4 составит до 50 часов беспрерывного прослушивания музыки.





Среди вариантов подключения наушников - Bluetooth, 3,5-мм разъем и USB Type-C. Соединение USB Type-C обеспечит пользователям высокую производительность и качество звука без потерь.

Дата выхода Beats Solo 4 назначена на 2 мая. Стоимость гарнитуры составит $199. Потребители смогут выбрать один из трех вариантов расцветки: черный, синий и розовый. Новая модель призвана привлечь внимание поклонников Beats своим стильным дизайном и расширенными возможностями.