Компания Xiaomi выпустила новую модель пауэрбанка, которая отличается емкостью 20 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки до 33 Вт.

Xiaomi придала новое дыхание портативным зарядным устройствам, выпустив новую модель пауэрбанка. Устройство с емкостью 20 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки до 33 Вт предлагается потребителям в темно-синем цвете и цвете хаки.

Каковы особенности пауэрбанка Xiaomi 20000 мАч?

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Новая модель пауэрбанка от Xiaomi привлекает внимание своей полезностью и техническими характеристиками. Устройство, созданное путем объединения двух аккумуляторных ячеек емкостью 10 000 мАч, выделяется функцией быстрой зарядки, поддерживающей мощность до 33 Вт. Устройство может заряжаться со скоростью 30 Вт и впечатляет своими эстетически округлыми линиями.

Это портативное зарядное устройство оснащено двумя портами USB-C и одним USB-A. Один из портов USB-C обладает двунаправленной функциональностью, позволяя одновременно заряжать пауэрбанк и обеспечивать энергией другие устройства. Таким образом, пользователи могут одновременно заряжать три разных устройства.

Новая модель Xiaomi оснащена 9 уровнями защиты. Среди них - защита от перезаряда и разряда, устойчивость к высоким температурам, защита от короткого замыкания и других нештатных ситуаций.

Пауэрбанк также оснащен режимом низкотоковой зарядки, специально разработанным для устройств, требующих низкого энергопотребления. Этот режим является очень полезной функцией, особенно для таких устройств, как Bluetooth-гарнитуры.

Сколько стоит пауэрбанк Xiaomi 20000 мАч?

Эта новая модель пауэрбанка от Xiaomi, с прочным внешним корпусом из материала PC / ABS (поликарбонат), доступна для продажи в Китае по цене всего 22 долл. Эта цена вполне конкурентоспособна, учитывая возможности устройства.