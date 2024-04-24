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dima0782
Apple подтвердила, что закрытие приложений после завершения работы не экономит заряд батареи
Миллионы пользователей закрывают все фоновые приложения на iPhone в надежде сэкономить время автономной работы, но эта стратегия не работает.

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Многие представители молодого поколения испытывают неприязнь, когда берут в руки телефон родителей, так как быстро понимают, что родители не закрывают приложения после завершения работы с ним, что приводит к предположению, что они зря расходуют заряд батареи. Но, это предположение ошибочно.

По крайней мере, для пользователей iPhone. Пользователи по всему миру постоянно ищут новые способы экономии заряда батареи, и одна из таких стратегий - закрывать все приложения после завершения работы или время от времени одним махом. 9to5MacApple сообщает, что глава iOS Крейг Федериги ответил на вопрос о том, экономит ли закрытие приложений заряд батареи, на что он ответил: "Нет и нет". Кроме того, на страницах поддержки Apple говорится, что принудительно завершать работу приложения следует только в том случае, если оно перестало отвечать на запросы или зависло.

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Почему так происходит? Просто iOS настолько хороша. Выход из приложений, кажущийся логичным для экономии заряда батареи, основан на предположении, что больше приложений, работающих в фоновом режиме, = больше разряда батареи. В случае с iOS это не так, поскольку операционная система Apple замораживает фоновые приложения, приостанавливая любые ресурсы, которые они требуют для работы. Это означает, что фоновые приложения не влияют на заряд батареи, когда они не используются (если только в них нет фоновых процессов, таких как отслеживание GPS или воспроизведение фоновой музыки).

По данным UniLad, закрытие приложений с помощью жеста "смахнуть вверх" может снизить заряд батареи устройства больше, в отличие от их оставления в покое, так как процессору iPhone требуется больше энергии для закрытия приложения, чем для того, чтобы оставить его замороженным.

#apple #iphone #приложение #экономия заряда
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